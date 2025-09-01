SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe

Conflictul dintre administrația Trump și regimul de la Caracas a escaladat în ultimele săptămâni, Washingtonul ajungând să trimită 7 vase de război, inclusiv distrugătoare și un submarin nuclear în apropierea coastelor venezuelene. Statele Unite îl acuză pe președintele autoritarian Nicolas Maduro, pe care îl consideră ilegitim, de faptul că ar conduce „Cartelul Sorilor” (Cartel de los Soles), responsabil pentru trimiterea a sute de tone de cocaină și alte droguri ilegale pe teritoriul american încă din anii 2000. În iulie, cartelul a fost desemnat oficial drept grup terorist global.

Totodată, administrația Trump a anunțat o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui Nicolas Maduro. Ca răspuns la intimidările militare ale Statelor Unite, regimul de la Caracas a mobilizat 5 milioane de trupe și miliții, afirmând că este pregătit chiar și pentru o invazie.

Situația în zonă rămâne în continuare tensionată, fiind neclar dacă președintele Donald Trump se gândește la o invazie efectivă a Venezuelei sau dacă doar pune presiuni pentru a forța o schimbare de regim. O agresiune americană asupra Venezuelei ar putea avea efecte nedorite, în contextul în care regimul autoritarian de la Caracas este în relații foarte bune cu Rusia și China, cea din urmă exprimându-și dezaprobarea pentru orice operațiune americană în zonă.

Mișcarea îndrăzneață a lui Trump poate avea legătură și cu alegerile de la mijlocul mandatului din Statele Unite ale Americii, pe care Republicanii vor să le câștige, iar mobilizarea din jurul Venezuelei ar fi o demonstrație de forță a administrației de la Casa Albă.

Istoria Statelor Unite din ultima sută de ani abundă de intervenții, directe sau secrete, în America de Sud, justificate prin „lupta împotriva comunismului” și a influenței sovietice în emisfera vestică, care au dus la suferințe umane, regimuri dictatoriale sângeroase și grave încălcări ale drepturilor omului în regiune. Aceste acțiuni ale „Jandarmului Planetei” au fost coordonate de cele mai multe ori cu ajutorul CIA, care punea la cale acțiuni politice de propagandă, instruia mișcări de rebeliune și sabotaj, totul devenind public în urma declasificării documentelor secrete de după 1990.

Doctrina Monroe, apărută în secolul 19, afirma că Emisfera Vestică, implicit America Latină, este în sfera de influență a SUA și că puterile europene nu trebuie să se bage în politica țărilor de acolo. Politica a apărut în contextul aparițiilor noilor state independente după prăbușirea imperiului colonial spaniol. În ultimii 200 de ani, a stat la baza intervențiilor SUA în regiune și pare că reprezintă un punct central și în economia relațiilor Statelor Unite cu vecinii de la sud, chiar și astăzi.

Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, subliniază că acțiunea militară americană în apropierea coastelor venezuelene trebuie analizată în contextul geo-politic general din America de Sud.

„De la atacul din Granada, de pe vremea lui Reagan, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Vorbeam atunci despre ocuparea unei țări inexistente. În momentul de față, vorbim despre un stat, care are toate problemele legate de dictatura care s-a instalat acolo. Trebuie să avem în vedere și contextul electoral din SUA și ce se întâmplă în Bolivia și situația relațiilor Brazilia-SUA, dar și libertarianismul lui Milei în Argentina. Deci este un întreg context. SUA n-au avut, în afară de lovitura de stat din Chile din 1973, dar aia n-a fost o lovitură americană, acțiuni militare directe”, afirmă politologul într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta spune că SUA s-au implicat de-a lungul timpului în răsturnarea regimurilor din America de Sud, dar nu direct militar, iar acum Donald Trump pare să folosească discursul securitar anti-traficanți pentru a justifica mobilizarea din zona Americii Latine.

„Venezuela este deja un stat mare și, vedeți, e o întreagă ambiguitate a relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și Venezuela. Pe de-o parte, Trump folosește limbajul securitar despre lupta împotriva narco-traficanților, despre recompensa de 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui Maduro, dar jocul cu sancțiunile economice este unul foarte complicat, pentru că a ridicat o parte din sancțiunile economice legate de petrol, de exemplu, și nu este deloc foarte clar ce urmărește de fapt.”, adaugă politologul.

Profesorul Pîrvulescu spune că deplasarea navelor de război americane în zona Venezuelei este „semnificativă”, iar o „intervenție” în țara sud-americană ar crea foarte multe probleme. „Venezuela este o aliată fidelă a Rusiei. Nu uitați că la ONU, Venezuela, Coreea de Nord, Iran au fost printre puținele state care au sprijinit deschis Rusia și nu s-au abținut.”

Acțiunile Washingtonului, spune profesorul Pîrvulescu, pot fi văzute ca fiind îndreptate și împotriva Chinei, Beijingul fiind foarte implicat în preluarea masivă a unor infrastructuri în America Latină, profitând de incoerențele americane și incapacitatea europenilor.

„Pentru moment, sunt tentat să folosesc cea mai rațională și instituțională explicație și anume aceea că este o încercare de slăbire din interior a regimului Maduro, în condițiile în care există o situație economică mai mult decât dificilă și o insatisfacție masivă a populației.”, adaugă el.

Acesta nu crede că administrația Trump va ajunge până la o „invazie”, dar nu poate neglija această variantă. „Interesele pentru care s-ar face o astfel de operațiune sunt neclare.”

„Știți că a mai fost o acțiune împotriva lui Noriega, în Panama, dar scurtă. Panama nu este un stat, e o iluzie. Același argument a fost folosit împotriva lui Noriega ca și împotriva lui Maduro, anume lupta împotriva traficului, dar cu ceva mai multe dovezi. Trebuie să recunosc că eu unul nu știu care sunt dovezile. Nu am fost deloc convins de existența unor dovezi care să arate că Maduro este implicat direct în traficul de narcotice, dar dacă ele există, mă rog, va fi ceva mai clar.”, completează politologul.

Profesorul Pîrvulescu atrage atenția asupra continuării doctrinei Monroe, care se află în consonanță cu „America First” promovată de Trump și cercurile MAGA.

„O intervenție acolo va crea mari probleme Rusiei, Chinei, țărilor din America Latină care sunt, oricum, tradițional anti-gringos. E adevărat, însă, că procesul religios de care am mai vorbit, și anume evanghelizarea Americii Latine, schimbă raportul de forță destul de mult. În sensul că opinia publică, societatea, devin mult mai permisive față de valori americane, să spunem așa.”, completează Pîrvulescu.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA este de părere că mișcarea MAGA nu va accepta niciodată o agresiune în Venezuela, pentru că va costa bani, ci doar dacă aceasta este rapidă, de succes și spectaculoasă.

Relația tensionată dintre Statele Unite și Venezuela

Venezuela a avut relații strânse de colaborare cu Statele Unite ale Americii în trecut, parteneriatul economic dintre cele două state fiind axat în primul rând pe importuri de petrol venezuelean și investiții americane în industria țării sud-americane.

Relația s-a stricat însă în 1999, când Hugo Chavez ajunge președinte al Venezuelei, cu o politică socialistă și „anti-imperialistă”, care se arăta ostilă autorităților de la Washington.

Situația s-a deteriorat și mai mult în 2002, în urma loviturii de stat eșuate împotriva regimului Chavez, administrația lui George W. Bush fiind acuzată de implicare și de susținerea opoziției interne. Caracasul a expulzat ulterior mai mulți diplomați americani.

Din 2013 a început o nouă etapă a relațiilor ostile dintre Washington și Caracas, odată cu venirea la putere a liderului autoritarian Nicolas Maduro. SUA au impus o serie de sancțiuni economice dure împotriva guvernului venezuelean, acuzând regimul Maduro de încălcări ale drepturilor omului, corupție și fraude electorale.

Statele Unite ale Americii nu au recunoscut rezultatul alegerilor prezidențiale câștigate de Nicolas Maduro în 2019. În schimb, l-au recunoscut ca președinte legitim pe liderul opoziției venezuelene, Juan Guaido. În urma acestui gest diplomatic, Venezuela l-a expulzat pe ambasadorul american.

Pe măsură ce ruptura de SUA era tot mai clară, Venezuela făcea pași importanți pentru apropierea de Rusia și China.

În mai, Vladimir Putin și Nicolas Maduro au semnat, la Moscova, un acord de parteneriat și cooperare strategică în energie, transport, sănătate, produse farmaceutice, logistică.

Sancțiunile economice americane au contribuit și mai mult la criza economică și umanitară profundă din Venezuela.

Cum s-a implicat SUA în răsturnarea regimurilor din America Latină. Doctrina Monroe

Proclamată în 1823, Doctrina Monroe afirmă că orice intervenție sau influență militară a puterilor externe (Europa, Rusia, China, Iran etc.) în America Latină constituie o amenințare la adresa securității SUA, justificând acțiuni de “retaliere”, inclusiv militare.

În primă fază, un principiu „non-intervenționist”, doctrina Monroe a fost folosită pentru a justifica intervenții americane în statele din America Latină, pe considerentul că susține interesele americane în regiune.

Guatemala 1954

Unul dintre cele mai cunoscute exemple ale intervenției americane în regiune este cel al Guatemalei. În vara lui 1944, generalul pro-american Jorge Ubico este înlăturat de la putere în urma unei insurecții a studenților, intelectualilor și ofițerilor nemulțumiți de regimul său.

Jorge Ubico, dincolo de politicile sale represive, concesionase sute de mii de hectare corporatiei americane United Fruit Company pentru a-și asigura susținerea Washingtonului.

După ani de reforme economice și sociale în perioada următoare „debarcării” lui Ubico, în 1951 este ales președinte Jacob Arbenz.

Statele Unite, speriate de reforma agrară care lovea direct în United Fruit Company, dar și de o venire la putere a comunismului de factură sovietică, după legalizarea Partidului Muncitoresc din Guatemala, pun la cale o operațiune amplă coordonată de CIA, PBSucces.

PBSucces era o operațiune cu un buget de 2,7 milioane de dolari ce consta în propagandă, acțiuni politice și de subversiune. Totodată, era pregătită o armată de revoluționari condusă de Carlos Castillo Armas care avea scopul de a răsturna guvernul.

SUA au mobilizat nave de război și au dispus bombardamente în puncte cheie de pe teritoriul Guatemalei pentru a descuraja susținerea pentru Arbenz, iar pe 27 iunie 1954, președintele își dă demisia și fuge în exil, puterea fiind preluată de pro-americani printr-un regim totalitar.

Lovitura de stat din '54 a deschis calea unor dictaturi militare în America de Sud în perioada următoare, cu urmări devastatoare pentru criza umanitară din regiune.

Operațiunea din Guatemala a fost făcută publică odată cu declasificările documentelor CIA din anii 1990.

Răsturnări de regim în Nicaragua, Chile și El Salvador. Separarea Panama de Columbia

Washingtonul, sub stindardul „non-intervenționismului” doctrinei Monroe, a intervenit de mai multe ori în țările sud-americane, destabilizând regiunea și chiar încurajând regimuri militare sângeroase. În anii '80, SUA finanțează milițiile rebele împotriva guvernului sandinist din Nicaragua, responsabile apoi pentru uciderea a mii de civili în urma unor acțiuni teroriste de amploare.

SUA se temeau de influența „marxistă” a sandiniștilor și a finanțat mișcările „Contras”, conflictul durând un deceniu, când, într-un final, sandiniștii sunt înfrânți în 1990, iar noul regim pro-american este recunoscut de Washington.

În timpul războiului civil din El Salvador, serviciile secrete americane au sprijinit nu doar grupurile paramilitare, dar și forțele guvernamentale. SUA încercau să contracareze mișcările insurgente de stânga, legitimând diplomatic și prin suport financiar și militar un regim brutal care a dus la moartea a aproximativ 80.000 de oameni.

Lingvistul și filosoful Noam Chomsky apreciază că SUA a sprijinit regimul opresiv pro-american din El Salvador, criticând interesele sale politice și economice în regiune, sub pretextul luptei anti-comuniste, permițând încălcări grave ale drepturilor omului.

Statele Unite au jucat un rol activ în separarea Panama de Columbia și au ocupat Panama în mai multe rânduri pentru a-și proteja interesele economice. În timpul invaziei din 1989, când a fost înlăturat de la putere Manuel Noriega, capitala a fost bombardată, iar 2.000 de oameni au fost uciși. Astăzi, Donald Trump discută din nou despre preluarea Panamei în administrarea SUA.

De asemenea, s-au cheltuit sume imense de bani pentru a destabiliza guvernul ales democratic al președintelui brazilian Goulart, după ce reformele sale au încercat să diminueze din influența transnaționalelor americane.

Lupta împotriva comunismului în Chile

În anii '70, Statele Unite făceau presiuni uriașe asupra guvernării socialiste din Chile și a președintelui Salvador Allende, ales în 1973, care promitea o serie de reforme profund „progresiste”, fapt care intensifica temerile Washingtonului cu privire la extinderea influenței sovietice în emisfera vestică.

Astfel, prin intermediul CIA, așa cum s-a mai procedat și în alte cazuri, SUA pune la cale o campanie de destabilizare a conducerii chiliene prin sabotaje economice, embargo și finanțarea facțiunilor opozante.

Pe 11 septembrie 1973, generalul Augusto Pinochet a condus lovitura de stat militară care l-a răsturnat pe Allende, acesta din urmă murind în timpul asaltului asupra palatului prezidențial.

Dictatura lui Pinochet, care a durat până în 1990, susținută de SUA, a fost marcată de represiuni dure la adresa Opoziției și grave încălcări ale drepturilor omului.

Problema Cubei

Este cunoscută antagonia dintre autoritățile de la Washington și regimul comunist Castro din Cuba, însă Statele Unite au o istorie mult mai îndelungată cu statul insular, prima intervenție a americanilor aici având loc în 1898, în contextul luptelor de eliberare de sub spanioli.

SUA au trimis trupe în Cuba pentru a sprijini revoluționarii cubanezi, aceștia reușind să învingă trupele spaniole și să pună țara sub controlul americanilor în primă fază.

După revoluția comunistă din 1959, relațiile cu SUA deveniseră tensionate, în contextul în care Fidel Castro, un comunist convins, preluase puterea în statul insular.

Administrațiile Eisenhower și Kennedy, deranjate de instalarea unui „fief sovietic” în regiune, au dat mână liberă CIA pentru operațiuni de asasinat împotriva lui Castro, care însă au eșuat.

Astfel, s-a trecut la o nouă fază a operațiunii de răsturnare a regimului din Cuba. Washingtonul, din nou prin intermediul CIA, a dispus antrenarea unor trupe paramilitare formate din exilați și luptători anti-comuniști, instruiți și înarmați de americani.

Brigada 2506 avea să debarce pentru a invada Cuba în 1961, iar în pregătirea acestei operațiuni, forțele aeriene americane au realizat o serie de bombardamente în puncte cheie, distrugând o parte din flota de avioane de război a Cubei.

Pe 17 aprilie 1961, Brigada 2506 a debarcat în Golful Porcilor, o plajă din sudul Cubei. Dintr-o eroare de calcul în ceea ce privește alegerea locului de debarcare, o zonă mlăștinoasă și greu accesibilă, operațiunea din Golful Porcilor era sortită eșecului, milițiile locale și apărarea din zonă reușind să țină piept invaziei până la venirea trupelor lui Castro, însoțite de un bombardament al avioanelor rămase neatinse de raidurile americane.

Două zile mai târziu, Brigada „anti-comunistă” susținută de SUA se predă, iar Castro își consolidează poziția la conducerea statului cubanez.

Punctul culminant al relației dintre SUA și Cuba avea să fie un an mai târziu, în 1962, când a avut loc „Criza Rachetelor”. Rachete nucleare sovietice erau descoperite pe teritoriul cubanez.

Pentru a împiedica aducerea de armament suplimentar, SUA au instituit o blocadă navală asupra Cubei. Criza a fost rezolvată diplomatic, evitând un război nuclear, însă relația cu SUA a fost complet compromisă timp de mai multe decenii.

SUA au izolat complet diplomatic Cuba și au impus o serie de sancțiuni economice și embargouri. Relațiile au început să se normalizeze în 2014, în mandatul lui Barack Obama, însă s-au răcit din nou în primul mandat al lui Donald Trump, care a reinstituit o serie de sancțiuni economice.

