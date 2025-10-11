Experții americani dau un avertisment dur pentru administrația Trump: SUA sunt în urma a două puteri la o armă de top VIDEO

Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 02:30
Experții americani dau un avertisment dur pentru administrația Trump: SUA sunt în urma a două puteri la o armă de top VIDEO
Avertisment pentru Trump: China și Rusia depășesc SUA în privința rachetelor hipersonice FOTO: Hepta

Evoluția înarmărilor pe plan mondial arată că există creșteri mari a cheltuielilor militare, mai ales după succesul președintelui SUA de a împinge țările NATO să-și ridice procentul. Acum, experții americani de la Atlantic Council dau un avertisment dur administrației Trump: Statele Unite sunt în urma a două mari puteri, China și Rusia, în privința armelor hipersonice, o componentă de top din înzestrarea țărilor.

Potrivit unui studiu al Atlantic Council, lentoarea americană în dezvoltarea și desfășurarea armelor hipersonice, coroborată cu hotărârea Rusiei și Chinei de a-și desfășura propriile arsenale, favorizează o „asimetrie pe câmpul de luptă” care amenință puterea occidentală, potrivit Axios.

Acest avertisment nu vine de la alarmiști impulsivi. În schimb, este produsul a luni de dezbateri și cercetări din partea Grupului operativ pentru capacități hipersonice, la care au participat, printre alții, foști lideri ai Armatei SUA, Forțelor Aeriene, Pentagonului și Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară.

Documentul apare în momentul în care administrația Trump începe să construiască Domul de Aur, un scut antirachetă emisferic de 175 de miliarde de dolari. Câteva dintre principalele concluzii și recomandări ale grupului operativ Atlantic Council sunt edificatoare.

Armele rapide și agile reprezintă „o schimbare de paradigmă în războiul modern” pe care „nu ne putem permite să o ignorăm”. (Armele hipersonice se deplasează cu viteze mai mari de Mach 5, parcurgând kilometri în câteva secunde.)

Interceptarea rachetelor după lansare nu este suficientă. Sistemele defensive Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) și Patriot pot fi copleșite de baraj după baraj și sunt costisitoare de reînnoit.

SUA au nevoie de o serie de rachete cu costuri mai mici și o capacitate mai mare, precum și de aeronave hipersonice reutilizabile pentru culegerea de informații și alte sarcini.

Ar trebui să se adopte co-dezvoltarea și co-producția. Gândiți-vă la AUKUS Pillar 2, perspectiva tehnologiei emergente a pactului de securitate Washington-Londra-Canberra.

SUA trebuie să acționeze pentru a diminua decalajul față de China și Rusia

Departamentul Apărării al Statelor Unite ar trebui să urmărească opțiuni de livrare hipersonică pentru armamentul nuclear. F-35A, care transportă arme nucleare, „nu va rămâne suficient de rezistent în anii 2030”, se arată în raport.

Nivelul de amenințare: „Decalajul actual în ceea ce privește capacitatea de mare viteză și hipersonică este semnificativ și crește rapid”, avertizează raportul.

Raportul evaluează racheta rusă Kinjal (utilizată împotriva Ucrainei), precum și sistemele de rachete Tsirkon și Avangard. Rachetele hipersonice ale Chinei includ rachetele balistice DF-17 și DF-26.

Statele Unite au, de asemenea, sisteme hipersonice în diferite stadii de dezvoltare. Acestea includ arma hipersonică cu rază lungă de acțiune, arma convențională de atac rapid, arma de răspuns rapid lansată din aer și racheta de croazieră hipersonică de atac.

Concluzia raportului: îmbunătățirile „nu sunt suficiente”, a declarat directorul grupului de lucru Stephen Rodriguez pentru sursa citată. „Trebuie să acționăm decisiv acum.”

„Asta înseamnă să punem în funcțiune în mod agresiv prima generație de sisteme hipersonice americane, în timp ce regândim fundamental modul în care promovăm o bază industrială care poate oferi capacități accesibile pentru următoarea generație.”

