Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 01:00
Lovitura lui Trump pentru un stat prieten vestic cu 41 de milioane de locuitori: ”Cea mai mare criză din viața noastră”
Trump a împins Canada spre recesiune prin tarifele vamale FOTO: Hepta

La câteva ore după inaugurarea celui de-al doilea mandat de la Casa Albă din ianuarie, Donald Trump a anunțat că va taxa importurile de bunuri din două state, cei mai mari doi parteneri comerciali ai Americii, cu tarife de 25%. De atunci, Trump a majorat tarifele vamale cu Canada la 35%, împingând țara cu 41 de milioane de locuitori spre ”cea mai mare criză din viața noastră”, așa cum o numea premierul Mark Carney.

Canada va intra într-o recesiune indusă de tarife vamale în acest an, în ciuda promisiunii electorale a lui Mark Carney de a apăra țara împotriva lui Donald Trump. Agenția de credit la export a guvernului canadian și-a redus previziunile privind creșterea anuală a PIB-ului în acest an de la 1,8% la 0,9%, în urma impozitelor comerciale drastice impuse de Trump, potrivit Telegraph.

Stuart Bergman, economist-șef la Export Development Canada (EDC), a declarat: „EDC Economics se așteaptă ca Canada să intre în recesiune în 2025”. O recesiune tehnică este definită ca două trimestre consecutive de scădere a creșterii PIB-ului. Ar fi prima a Canadei de la începutul pandemiei de Covid în 2020.

Cifrele oficiale au arătat că PIB-ul real al Canadei a scăzut cu 0,4% în al doilea trimestru, pe măsură ce exporturile au scăzut, iar investițiile de afaceri au scăzut în urma războiului comercial.

Aceste cifre reprezintă o lovitură pentru prim-ministrul canadian, Carney, fost guvernator al Băncii Angliei. El a fost ales în aprilie pe baza promisiunii de a se opune lui Trump, care a spus că Canada ar trebui să devină al 51-lea stat al Americii.

În campania electorală, Carney a declarat că va apăra Canada împotriva „celei mai semnificative crize din viața noastră, din cauza acțiunilor comerciale ale președintelui Trump și a amenințării sale la adresa suveranității noastre”. Dar, de la câștigarea alegerilor, Carney a trecut la o politică de conciliere.

Cădere a exporturilor Canadei

În iunie, Canada a anulat taxa pe serviciile digitale, care a fost un punct cheie de dispută cu Trump, iar în august, Carney a anunțat că va ridica tarifele de retorsiune în valoare de miliarde de dolari pe care Canada le-a impus asupra bunurilor americane în martie.

La o întâlnire cu Trump la Casa Albă la începutul acestei luni, Carney l-a numit pe omologul său american un „președinte transformator”. La câteva ore după inaugurarea sa în ianuarie, Trump a anunțat că va afecta importurile de bunuri din Canada și Mexic, cei mai mari doi parteneri comerciali ai Americii, cu tarife de 25%.

La sfârșitul lunii iulie, Trump a semnat un ordin executiv care majorează rata tarifelor vamale pentru bunurile canadiene la 35%. Majoritatea exporturilor canadiene către SUA sunt încă scutite în conformitate cu termenii Acordului Statele Unite-Mexic-Canada (USMCA).

Cu toate acestea, întreprinderile canadiene au fost, de asemenea, puternic afectate de tarifele sectoriale impuse de Trump. SUA percep tarife de 50% pentru importurile de oțel și de 25% pentru mașini și piese auto.

Exporturile de mașini din Canada au scăzut cu aproape 25% în al doilea trimestru, în timp ce exporturile de utilaje industriale au scăzut cu 18,5%. Exporturile totale au scăzut cu 7,5%. Bergman a avertizat că piața muncii din Canada s-a „deteriorat brusc” de când Trump a câștigat alegerile din SUA din noiembrie. Șomajul a crescut la 7,1%, acesta fiind cel mai ridicat nivel din 2016, excluzând anii pandemiei.

