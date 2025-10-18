Senatul SUA pregătește ”lovitura de baros” pentru Putin: ”A venit momentul să acționăm” dur contra Rusiei

Situația războiului ”fără sfârșit” al Moscovei din țara vecină, care durează de aproape 3 ani și 8 luni, se află într-o continuă dinamică, mai ales după succesul lui Trump, care a oprit conflictul din Gaza. Cu o zi înaintea întâlnirii dintre președintele american și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski de la Casa Albă, de vineri, liderul republican John Thune face un anunț surpriză. Senatul SUA pregătește ”lovitura de baros” pentru Putin: ”A venit momentul să adoptăm proiectul de lege privind sancțiunile contra Rusiei”.

Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, un apropiat al Trump, este gata să supună la vot legislația care impune sancțiuni țărilor care fac comerț cu Rusia, un proiect care se află de mult timp în stagnare, potrivit Politico.

Thune s-a întâlnit joi mai devreme cu inițiatorul proiectului de lege, senatorul republican Lindsey Graham. Proiectul de lege îi conferă președintelui Donald Trump autoritatea de a impune tarife de până la 500% la importurile din țările care cumpără produse energetice rusești și nu sprijină activ Ucraina. Aceasta vizează în mod specific principalii consumatori de energie rusească, cum ar fi China și India.

Proiectul de lege privind sancțiunile, pe care cel puțin 85 de senatori l-au aprobat, a fost blocat timp de luni de zile, în timp ce republicanii așteptau ca un Trump reticent să dea undă verde unui vot.

Trump a devenit din ce în ce mai frustrat de Putin din cauza războiului din Ucraina și a confirmat săptămâna aceasta că trimite mai multe arme defensive guvernului președintelui Volodimir Zelenski, anulând o pauză anterioară a Pentagonului.

Într-un scurt interviu, Thune a declarat că parlamentarii „discută despre o dată și o oră” pentru adoptarea legislației care ar impune tarife țărilor care importă energie rusească și ar implementa sancțiuni secundare firmelor străine care susțin producția de energie rusească.

Trump a dat undă verde Senatului

„Este gata... Cred că este timpul să acționăm”, a adăugat Thune. Thune a declarat reporterilor joi mai târziu că se așteaptă ca proiectul de lege să fie prezentat în aproximativ 30 de zile.

Decizia lui Thune de a merge mai departe vine în contextul în care el și senatorul Lindsey Graham (R-S.C.), care a condus legislația împreună cu senatorul Richard Blumenthal (D-Conn.), au colaborat cu Casa Albă pentru a rezolva „problemele tehnice”. Thune și Graham au vorbit săptămâna aceasta despre proiectul de lege.

Casa Albă insistase anterior ca Trump să aibă mai multă flexibilitate în implementarea sancțiunilor financiare. Thune a declarat joi că Graham va depune din nou proiectul de lege după discuțiile de luni de zile pentru a include noi modificări, dar va fi „aceeași premisă de bază”.

Republicanii au fost nerăbdători ca președintele Donald Trump să aprobe oficial proiectul de lege. Președintele a spus că a avut o conversație „lungă” cu președintele rus Vladimir Putin.

Mișcarea are loc cu o zi înainte de întâlnirea așteptată a lui Trump cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, chiar la Casa Albă.

Un grup bipartizan de senatori spera, de asemenea, să stabilească o întâlnire cu Zelenski, dar senatorul Dick Durbin (democrat din Illinois) a declarat într-un scurt interviu că întâlnirea nu a avut loc din cauza programului Senatului. Întâlnirea ar fi trebuit să aibă loc vineri, când senatorul este programat să fie plecat din oraș.

