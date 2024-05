Statele unite presează Israelul să permită mai multe ajutoare în Gaza. Agenţiile umanitare se tem de foametea ce se instalează în zonă

Liderii israelieni au fost supuşi miercuri la noi presiuni pentru a permite intrarea mai multor ajutoare în Gaza, după ce secretarul de stat american, Antony Blinken, i-a spus lui Benjamin Netanyahu să "accelereze şi să susţină îmbunătăţirile" înregistrate în ultimele zile în ceea ce priveşte cantitatea de asistenţă umanitară care ajunge în teritoriu.

Agenţiile umanitare spun că, deşi numărul camioanelor care intră în Gaza după ce au fost verificate de Israel a crescut semnificativ, acestea livrează în continuare doar o fracţiune din ceea ce este necesar, informează The Guardian.

Blinken s-a întâlnit cu Netanyahu timp de două ore la Ierusalim, discutând despre necesitatea de a susţine livrările umanitare în Gaza, despre negocierile privind ostaticii şi încetarea focului şi despre eforturile de a "asigura o pace durabilă şi sustenabilă în regiune", o referire la discuţiile mai largi pe care SUA le poartă cu Arabia Saudită despre o posibilă normalizare a relaţiilor cu Israelul, precum şi despre perspectivele de înfiinţare a unui stat palestinian, la care premierul israelian se opune cu fermitate. Blinken a reafirmat, de asemenea, opoziţia hotărâtă a Washingtonului faţă de ofensiva planificată de Israel asupra oraşului Rafah din sudul Fâşiei Gaza.

Ulterior, Blinken a mers în portul Ashdod pentru a evidenţia unele dintre îmbunătăţirile aduse în ultimele zile în ceea ce priveşte livrarea ajutoarelor. El a spus că portul a fost deschis din februarie pentru făina americană în tranzit către Gaza şi că acum este deschis şi pentru alte tipuri de ajutor umanitar: "Vedem acum un flux real de asistenţă care ajunge la oamenii din Gaza".

Ads

El a mai spus că un convoi de camioane cu ajutoare din Iordania a trecut miercuri pentru prima dată prin punctul de trecere Erez. "Acest lucru este foarte important, deoarece reprezintă un acces direct la nordul Gaza", a adăugat el.

Blinken a mai spus că un coridor maritim, care implică un doc plutitor şi un dig plutitor de fabricaţie americană pentru a livra ajutor umanitar pe navă, este "probabil la o săptămână distanţă de a fi operaţional". "Aşadar, progresul este real, dar având în vedere nevoia, având în vedere nevoia imensă din Gaza, acesta trebuie accelerat, trebuie susţinut", a spus el.

La începutul acestei săptămâni, secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că s-au înregistrat progrese treptate în vederea evitării "unei foamete complet evitabile, provocată de om" în nordul Fâşiei Gaza, dar a cerut Israelului să facă mai mult. Agenţiile umanitare spun că se confruntă în continuare cu obstacole birocratice, precum şi cu dificultăţi logistice grave în Gaza. Unii oficiali din domeniul ajutorului au contestat metodele israeliene de numărare a camioanelor şi a încărcăturilor acestora care intră în teritoriu.

Ads

Miercuri, Ministerul de Externe al Iordaniei a declarat că israelieni au atacat două dintre convoaiele sale de ajutor umanitar în timp ce se îndreptau spre Gaza prin Cisiordania ocupată de Israel.

Se speculează din ce în ce mai mult că Israelul va lansa în curând un asalt, ameninţat de mult timp, în oraşul Rafah din sudul Gaza, unde se adăpostesc peste un milion de palestinieni strămutaţi din casele lor din nord. Planul a atras o opoziţie intensă din partea aliaţilor Israelului, inclusiv a SUA, care afirmă că condiţiile de supraaglomerare ar putea duce la mii de victime civile, precum şi la perturbarea şi mai mult a livrărilor de ajutoare care intră prin Egipt.

Secretarul de stat a declarat miercuri că SUA nu pot susţine o operaţiune la Rafah fără un plan umanitar şi că nu au văzut niciunul.

Israelul este ultima oprire din turneul lui Blinken în Orientul Mijlociu, a şaptea sa vizită în regiune de la izbucnirea războiului în octombrie anul trecut.

Ads

Potrivit unui raport actualizat al ONU publicat miercuri, bombardamentele israeliene din aer, de pe uscat şi de pe mare continuă în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza, ceea ce a dus la noi victime civile, la strămutări şi la distrugerea de case şi alte infrastructuri civile.

Atenţia în Israel s-a concentrat asupra perspectivei eliberării ostaticilor supravieţuitori deţinuţi în Gaza, dacă se ajunge la un acord de încetare a focului cu Hamas.

Blinken, care s-a întâlnit, de asemenea, în privat cu familiile ostaticilor, le-a spus că eliberarea acestora se află "în centrul a tot ceea ce încercăm să facem".

Liderul opoziţiei israeliene, Yair Lapid, care s-a întâlnit, de asemenea, cu Blinken în timpul vizitei sale, a declarat că Netanyahu "nu are nicio scuză politică pentru a nu trece la un acord de eliberare a ostaticilor". "El are o majoritate în naţiune, are o majoritate în Knesset şi, dacă este nevoie, mă voi asigura că are o majoritate în guvern", a declarat el la X.

Diferiţi membri ai cabinetului lui Netanyahu, în principal din partea partenerilor naţionalişti religioşi de care acesta depinde pentru supravieţuirea coaliţiei sale guvernamentale, au criticat negocierile.

Ads