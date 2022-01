Propunere americană surpriză la Washington: Blocarea lui Putin de a pune mâna pe Ucraina

Un nou proiect de hotărâre, care a fost propus în Camera Reprezentanților de la Washington, are ca scop întărirea securității și capacității de apărare a Ucrainei în fața agresiunii Rusiei. Actul înaintat de republicani solicită să desemneze Ucraina ca un stat membru ”NATO plus”, precum și să acorde un ajutor financiar pentru Kiev, de 200 de milioane de dolari de către Statele Unite.

Proiectul este denumit ”Garantarea autonomiei ucrainene prin consolidarea capacității sale de apărare” ( Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense Act -GUARD) și este semnat de mai mulți republicani de top, care dețin funcții importante în comitetele din domeniul Afacerilor Externe, Apărării și Serviciilor de Informații, potrivit The Hill.

Inițiativa vine în perioada când Occidentul are o serie de întâlniri cu Rusia în această săptămână, pentru a discuta despre comasarea trupelor Moscovei de la granița cu Ucraina și securitatea din Europa.

Propunerea republicanilor din Statele Unite ar oferi Ucrainei un ajutor în valoare de 200 de milioane de dolari, pentru a-și consolida capacitatea de apărare, în special pentru finanțarea în domeniul apărării aeriene și a dezvoltării flotei maritime.

Vocea Americii a anunțat că documentul propus în Camera Reprezenților de la Washington sugerează că statutul de membru ”NATO plus” pentru Ucraina, ar fi echivalent cu cel al Japoniei și Coreei de Sud, care nu fac parte din NATO, dar sunt considerate ca state partenere a alianței.

”Președintele Rusiei, Vladimir Putin trebuie să ia notă de faptul că Congresul american nu va susține reconstituirea sferei de influență a Rusiei și nici abandonarea Ucrainei și a celorlalți aliați și parteneri NATO ai noștri din Europa Centrală și de Est”, a declarat Michael McCaul, republican din Canera Reprezentanților, care susține proiectul GUARD.

Pentru a trece proiectul propus de republicani în Camera Reprezentanților este nevoie și de susținerea unei părți din tabăra democraților, care au majoritatea în acest for american. (222 de locuri – Partidul Democrat, 212 locuri – Partidul Republican în Cameră). Printre susținătorii GUARD se regăsesc republicanii Elise Stefanik, Mike Rogers, Mike Turner, Claudia Tenney și Rob Wittman.

