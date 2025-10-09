Trump îl ”lucrează” pe Putin, în spatele ușilor închise: Misiune ultra-secretă a SUA, chiar lângă Rusia VIDEO

Trump a trimis un avion american de spionaj să survoleze Kaliningrad, enclava Rusiei FOTO: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz l-a învinuit pe președintele rus pentru incursiunea dronelor de recunoaștere care au perturbat aeroportul din München. Acum, Donald Trump îl ”lucrează” pe Putin, în spatele ușilor închise. Statele Unite au făcut o mutare ultra-secretă, trimițând un avion spion care a survolat enclava rusă Kaliningrad, pentru a aduna informații legate de sistemele strategice inamice.

Un avion al Forțelor Aeriene americane, conceput pentru a colecta informații despre sistemele radar inamice, a fost observat înconjurând teritoriul Rusiei, în urma tensiunilor crescânde cu Moscova, potrivit Daily Mail.

Datele de urmărire a zborului au arătat că avionul RC-135U „Combat Sent” a decolat din Anglia marți dimineață, a survolat statele baltice și a făcut looping în jurul Kaliningradului, enclava rusă dintre Polonia și Lituania, înainte de a se întoarce în Marea Britanie.

Avionul american a decolat de la Mildenhall, o bază a Forțelor Aeriene Regale din Suffolk, la ora 2:32 ET și a aterizat la ora 9:36. Misiunea a avut loc la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a acuzat Rusia că poartă un „război hibrid” împotriva Germaniei.

Merz l-a învinuit pe președintele Vladimir Putin pentru incursiunea dronelor de recunoaștere care au perturbat aeroportul din München și au lăsat peste 10.000 de pasageri blocați. Zborurile au fost anulate în timpul Zilei Unității Germane și în timp ce München se pregătea pentru ultimul weekend al Oktoberfest, care atrage peste șase milioane de vizitatori anual.

„El poartă un război informațional împotriva noastră. El poartă un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este îndreptat împotriva noastră, a tuturor”, a declarat Merz luni pentru postul de televiziune NTV.

Misiune secretă a avionului american lângă Kaliningrad

Incursiunea este cea mai recentă dintr-o serie de presupuse survolări cu drone în spațiul aerian al UE și NATO. Forțele Aeriene ale SUA descriu avionul spion ca furnizând informații strategice de recunoaștere electronică președintelui, secretarului de război, liderilor Departamentului Apărării și comandanților teatrului de operațiuni.

„Localizând și identificând semnale radar terestre, navale și aeriene militare străine, Misiunea de Combat colectează și examinează minuțios fiecare sistem, oferind analize strategice combatanților”, potrivit ramurii militare.

Toate aeronavele RC-135U de Combat Sent sunt echipate pentru realimentare aeriană, oferindu-le o rază de acțiune practic nelimitată și transportă sisteme avansate de comunicații și navigație.

Acestea includ sisteme radio de înaltă, foarte înaltă și ultra-înaltă frecvență, radar de navigație terestră, o unitate Doppler și un sistem inerțial care combină pozițiile celeste cu GPS-ul. Echipajul include de obicei doi piloți, un navigator, doi ingineri de sisteme aeriene, cel puțin 10 ofițeri de război electronic cunoscuți sub numele de „Ravens” și alți specialiști tehnici.

Aeronava înregistrează și analizează emisiile electronice de la sistemele radar și de comunicații străine, permițând analiștilor să identifice și să cartografieze capacitățile adverse și să dezvolte contra-măsuri.

Deși motivul misiunii de marți este necunoscut, siteul FlightRadar24 a observat, de asemenea, aceeași navă, cu indicativul JAKE37, decolând de pe același aeroport din Anglia și înconjurând Kaliningradul pe 2 octombrie, aceeași zi în care dronele au apărut în Germania. Aeroportul din München, unul dintre cele mai mari din Germania, a fost forțat să anuleze zborurile joi seară și vineri, înainte de a se redeschide de la ora 7:00 dimineața, ora locală (1:00 EST), sâmbăta trecută.

