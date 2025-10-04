Trump primește o veste groaznică: O superputere ar putea avea un sistem „Golden Dome” înaintea SUA VIDEO

Inițiativa sistemului ”Golden Dome” este un proiect în valoare de 175 de miliarde de dolari anunțat de Donald Trump în luna mai 2025 pentru a consolida apărarea antirachetă a SUA. Dar președintele american primește o veste groaznică de la Beijing: o superputere militară, China ar putea dezvolta și ea un ”Golden Dome”, un sistem de apărare cu acoperire globală, chiar înaintea Statelor Unite.

Dacă va avea succes, proiectul Chinei ar deveni primul sistem de apărare aeriană cunoscut cu acoperire globală, cu mult înainte ca inițiativa de apărare antirachetă „Golden Dome” planificată de Trump să fie pusă în aplicare, potrivit Newsweek.

O echipă de cercetători chinezi susține că a dezvoltat un prototip funcțional al unui sistem de procesare a datelor care ar putea permite țării să detecteze și să răspundă la amenințări aeriene oriunde în lume și afirmă că acesta a fost deja implementat de Armata Populară de Eliberare (PLA).

Deși se află încă în fază incipientă, se spune că sistemul utilizează descoperiri revoluționare în domeniul big data pentru a integra informații provenite de la senzori din mai multe domenii.

Inițiativa Golden Dome planificată este un proiect în valoare de 175 de miliarde de dolari anunțat de Trump în luna mai pentru a consolida apărarea antirachetă a SUA. Însă nu a fost dezvăluită nicio arhitectură a sistemului, iar Biroul Bugetar al Congresului a avertizat că costul final ar putea fi de aproape trei ori mai mare.

Afirmația Chinei vine pe fondul îngrijorărilor crescânde la Washington cu privire la capacitățile rivalilor săi militari aproape egali, în special China. Beijingul dispune de una dintre cele mai mari flote de rachete din lume și a preluat conducerea în fața Washingtonului în ceea ce privește tehnologia rachetelor hipersonice. Un sistem global de apărare funcțional ar putea pune forțele americane într-o poziție dezavantajoasă, în contextul tensiunilor crescânde din zonele fierbinți din Asia-Pacific, cum ar fi Taiwanul, revendicat de Beijing.

Proiectul chinez este condus de Institutul de Cercetare în Tehnologie Electronică din Nanjing, cel mai important centru de cercetare și dezvoltare din China în domeniul electronicii de apărare. Echipa a descris activitatea sa într-un articol publicat în revista Modern Radar, potrivit South China Morning Post.

Sistemul, denumit „platformă distribuită de detectare timpurie a datelor mari”, ar fi fost deja testat și implementat de PLA. Liderul echipei de cercetare și inginerul software Li Xudong a declarat că sistemul combină datele de la senzori aflați în aer, spațiu, pe sol și pe mare, permițându-i să urmărească simultan până la 1.000 de rachete care se apropie.

Trump a promis că Golden Dome va fi gata în 2029

Articolul menționează că platforma realizează „agregarea unificată, guvernanța și aplicarea comună a datelor la nivel global de conștientizare a situației de avertizare timpurie” prin integrarea urmăririi țintelor, a alertelor de lansare, a avertismentelor de amenințare și a rezultatelor identificării de la nodurile senzorilor de nivel superior.

Dacă ar fi operațională, platforma ar fi probabil integrată cu rachetele interceptoare ale Chinei. Mai multe dintre aceste sisteme au fost prezentate în cadrul paradei militare de luna trecută, care a marcat cea de-a 80-a aniversare a celui de-Al Doilea Război Mondial.

Echipa de cercetare a scris în articolul său, conform SCMP: „Prin colectarea și integrarea uniformă a produselor de date de la nodurile de nivel superior ... s-a realizat agregarea unificată, guvernanța și aplicarea comună a datelor la nivel global de avertizare timpurie și conștientizare a situației.”

Zhang Xiaogang, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale al Chinei, a avertizat în cadrul unei conferințe de presă din 29 mai că Golden Dome ar „deschide cutia Pandorei”. „Acest lucru dovedește încă o dată că nicio țară nu a făcut mai mult decât SUA în militarizarea spațiului și transformarea acestuia într-un câmp de luptă”, a spus el.

Trump a declarat, în timp ce anunța proiectul „Golden Dome” pe 20 mai: „Am selectat oficial o arhitectură pentru acest sistem de ultimă generație, care va implementa tehnologii de ultimă generație pe uscat, pe mare și în spațiu, inclusiv senzori și interceptori spațiali”.

Rămâne neclar în ce măsură este implementat prototipul chinezesc sau când este prevăzută finalizarea proiectului. Se așteaptă ca PLA să continue eforturile de modernizare, în conformitate cu obiectivul președintelui Xi Jinping de a crea o armată „de clasă mondială” până la jumătatea secolului. Trump a promis că Golden Dome va fi „pe deplin operațional” până la sfârșitul mandatului său, în ianuarie 2029.

