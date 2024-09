Nava spațială Starliner a revenit pe Pământ, dar fără echipaj. Doi astronauți NASA, blocați pe ISS până la începutul anului viitor FOTO/VIDEO

Vehiculul spațial Starliner al Boeing Co a aterizat fără echipaj în dimineața zilei de sâmbătă, 7 septembrie, în deșertul din statul New Mexico. Călătoria de la Stația Spațială Internațională (ISS) spre Pământ s-a bazat pe o tehnologie de propulsie care a avut probleme la primul drum și pe care NASA a considerat-o prea periculoasă pentru a transporta doi astronauți blocați în spațiu.

Aterizarea finalizează o misiune-test de trei luni, marcată de probleme care i-au forțat pe astronauții transportați de Starliner să rămână pe ISS. Astronauții NASA Butch Wilmore și Suni Williams, care au devenit primul echipaj care a zburat cu Starliner în iunie, au rămas pe ISS în timp ce Starliner s-a desprins autonom vineri, la ora 22:04 GMT (sâmbătă, 01:04, ora României), începând un drum de șase ore spre Pământ folosind propulsoare de manevră pe care NASA le-a considerat luna trecută prea riscante pentru un echipaj, transmite Reuters.

Starliner a revenit pe Pământ aparent fără probleme, a arătat transmisiunea live a NASA, reușind să încheie în siguranță faza finală critică a misiunii sale. Nava spațială a reintrat în atmosfera Pământului în jurul orei 03:00 GMT (6:00, ora României) la o viteză orbitală de 27.400 km/oră. Aproximativ 45 de minute mai târziu, aceasta a deschis o serie de parașute pentru a-și încetini coborârea și a umflat un set de airbaguri cu câteva momente înainte de a ateriza la White Sands Space Harbor în deșertul arid din New Mexico.

