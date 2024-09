Un bolid misterios filmat de pe Stația Spațială: Un astronaut NASA surprins de un obiect verde VIDEO

Stația Spațială Internațională, care se deplasează pe orbita Pământului la aproximativ 400 kilometri distanță, se află de 25 de ani în misiune, fiind martoră la numeroase evenimente ciudate. Acum, un astronaut NASA, Matthew Dominik a fost surprins să filmeze de pe ISS un bolid misterios, un obiect verde strălucitor ca un fulger.

El a cerut ajutorul pasionaților de astronomie pentru a putea identifica explozia misterioasă, care a avut loc la mai mult de 250 de mile (400 km) deasupra Pământului, potrivit Daily Mail.

„Le-am arătat asta unor prieteni ieri pentru a vedea ce părere au. Amândoi au crezut că este un meteorit care exploda în atmosferă – unul destul de strălucitor numit bolid”, a scris el pe X.

Un bolid este un meteorit excepțional de strălucitor, care este suficient de spectaculos pentru a fi văzut pe o zonă foarte largă și explodează în atmosfera Pământului, potrivit Centrului pentru Studii de Obiecte Aproape de Pământ al NASA.

Bolidele sunt un tip de „minge de foc”, care sunt meteoriți care ating o luminozitate mai mare decât magnitudinea -4. Este aproximativ la fel de strălucitor ca planeta Venus văzută pe cerul dimineața sau seara, potrivit Societății Americane de Meteori (AMA)

Diferența dintre bolizi și fireballs (mingile de foc) este că bolizii explodează la intrarea în atmosfera Pământului, ca cea pe care Dominick a surprins-o în imaginile video. Când un meteor intră în atmosfera Pământului, frecarea îl face să încetinească și să se încălzească simultan.

Forța meteoritului provoacă formarea unui „șoc de arc” în fața acestuia. Un șoc de arc este o undă de șoc care se formează atunci când un obiect supersonic se deplasează printr-un mediu, precum gazele atmosferice.

Șocul arcului încălzește și comprimă gazele atmosferice din fața meteoritul, iar o parte din această energie este radiată înapoi în meteorit. Acest lucru face ca meteoritul să se „ablatizeze” – sau să se erodeze – și în cele din urmă să se despartă.

Fragmentarea rezultată mărește cantitatea de obiecte care impactează atmosfera și, prin urmare, îmbunătățește ablația atmosferică și determină încetinirea și mai mare a meteorului. Meteoritul explodează atunci când forța de la presiunile inegale de pe părțile sale frontale și posterioare depășește rezistența sa la tracțiune, care este cantitatea maximă de stres pe care o poate suporta un obiect înainte de a se rupe.

Timelapse uimitor al Pământului

Mii de meteoriți cu magnitudinea globului de foc apar în atmosfera Pământului în fiecare zi, conform AMA. Dar nu toți devin așa explozivi. Aceștia care explodează sunt relativ rari și destul de greu de observat, deoarece fulgerările lor durează doar câteva secunde.

Dominick a avut norocul să-l surprindă în timp ce filma un timelapse al Pământului în timp ce ISS a zburat deasupra Africii de Nord. Imediat după ce Stația Spațială a trecut peste Cairo, Egipt, o explozie strălucitoare a fulgerat în culoarea verde și apoi albă peste planeta noastră.

„Timelapse a fost instalat deasupra Africii de Nord, unde era foarte întuneric cu fulgere. Am devenit atent cu ISO (25600) și când timelapse-ul a ajuns la Cairo, orașele au fost supraexpuse', a scris el într-o postare pe X, fost Twitter. „Am fost curios pentru că îmi doream miezul Căii Lactee. Când m-am dus să revizuiesc pozele după aceea, am găsit bolidul”.

Astronautul a postat două videoclipuri ale evenimentului: un time-lapse cadru cu cadru care arată blițul cu încetinitorul și o versiune mai rapidă. Ambele arată meteoritul strălucind peste Cairo, Egipt înainte de a izbucni în flăcări.

Dominick a început o misiune pe ISS în martie, în calitate de comandant al misiunii SpaceX Crew-8 a NASA. În ultimele cinci luni, el a împărtășit numeroase fotografii și videoclipuri realizate din punctul său de observație sus, deasupra planetei noastre.

I showed this to a couple of friends yesterday to see what they thought. They both thought it was a meteor exploding in the atmosphere - a rather bright one called a bolide. Timelapse is slowed down to one frame per second for you to see it streaking and then exploding.

If you… pic.twitter.com/tn2KmWgnoE