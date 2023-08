Inundație spectaculoasă la cea mai renumită stație de metrou din New York. O magistrală de apă s-a fisurat VIDEO

Cea mai cunoscută şi mai aglomerată staţie de metrou din New York, Times Square, a căzut pradă unor inundaţii semnificative în primele ore ale zilei de marţi, în urma spargerii unei conducte în acest megalopolis american care se confruntă cu o infrastructură îmbătrânită, relatează AFP.

Autoritatea Metropolitană de Transport (MTA) a difuzat marţi videoclipuri şi fotografii în care se văd perdele de apă căzând în cascadă din tavanul staţiei Times Square - 42nd Street, în inima Manhattanului. Apa s-a revărsat rapid peste şinele mai multor linii.

Overnight, Times Square 42nd St Subway Station floods due to a large water main break on 7th Avenue in #NYC . 1 & 2 train service was suspended from W 96th St to 14th St, along with Train service halted in both directions on the 3 line, causing disruptions between Manhattan &… pic.twitter.com/x3CSDoRil1

MTA New York City Transit, care gestionează una dintre cele mai vechi şi mai dense reţele de metrou din lume - care funcţionează 365 de zile pe an şi 24 de ore pe zi - a precizat pe site-ul său de internet că o conductă de mari dimensiuni aflată sub carosabil s-a fisurat la intersecţia dintre 7th Avenue şi 40th Street, în Manhattan.

În fotografiile şi înregistrările video distribuite presei, se poate vedea suprafaţa asfaltului inundată şi nivelul apei care creşte foarte repede pe şinele subterane ale metroului.

Just before 3 AM, a water main break in Times Square sent approximately 1.8 million gallons of water rushing into the subway, causing major disruptions on the 1/2/3 lines.

Our crews quickly sprang into action, pumping water out of the system & inspecting infrastructure so we… pic.twitter.com/B2KNvHDnH5