Stațiunea din România care a rămas fără iluminat public din cauza facturilor neplătite: "Ne-au lăsat în beznă"

Staţiunea montană Moneasa din județul Arad a rămas fără iluminat public de două zile, din cauza unor facturi care însumează aproximativ 32.000 de lei pe care primăria comunei nu le-a plătit.

Anunţul a fost făcut vineri, 10 februarie, de preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca:

„ENEL a tăiat curentul la Moneasa, pentru că Primăria nu a plătit facturile. Vă reamintesc: Consiliul Judeţean a cerut să preia staţiunea, să o repunem pe picioare, dar am fost refuzaţi. Rezultatul se vede şi nu mă refer doar la bezna care s-a lăsat peste Moneasa. Până acum, Consiliului Judeţean Arad i s-a reproşat că lumea nu merge la Moneasa pentru că drumul până acolo nu este suficient de bun. L-am modernizat şi astăzi este unul dintre cele mai bune din judeţ. Problema adevărată însă nu era drumul, aşa cum se vede. Problema adevărată este modul în care această comună-staţiune este administrată de la nivel local, pas cu pas, spre dezastru”.

Primarul comunei Moneasa, Ioan Herbei, a declarat că furnizorul de electricitate a tăiat iluminatul stradal fără niciun avertisment, pentru facturi pentru care se solicitaseră lămuriri.

„De două zile ne-au lăsat în beznă, pentru facturi neplătite în sumă totală de 32.000 de lei. Este vorba de facturi pentru perioada 31 mai – 15 decembrie, care însumează 14.604 lei, şi o altă factură emisă doar pentru octombrie 2022, de 14.960 lei, adică mai mult decât pe şase luni. Noi am cerut lămuri la ENEL pentru aceste diferenţe, dar şi cu privire la preţul de 2,4 lei pe kw/h la care am fost taxaţi, mult peste tarifele plătite de alte administraţii locale. Fără să primim răspuns şi fără un avertisment, ne-au tăiat curentul, deşi am avut altă dată facturi restante de peste 100.000 lei şi nu au procedat astfel”, a spus edilul, care a adăugat că a semnat un ordin de plată şi aşteaptă reluarea alimentării cu energie electrică.

Cu privire la comentariul preşedintelui CJ Arad, primarul a declarat:

„Îi comunic domnului Cionca faptul că staţiunea are doar componente private, în afară de parc şi alei. Dacă domnul preşedinte doreşte să le preia, cu tot dragul le oferim mâine dimineaţă, dar cu condiţia să le îngrijească”.

Supranumită Perla Munţilor Apuseni, Moneasa este apreciată pentru ape termale bicarbonatate, calcice, magnezice şi sodice, considerate benefice în tratamentul afecţiunilor sistemului nervos central şi periferic, sistemului locomotor, pentru tratarea reumatismului şi a unor afecţiuni ginecologice.

