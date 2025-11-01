România are o nouă stațiune turistică: "Are o frumusețe care îți taie respirația", spune ministrul Economiei

Orașul Novaci, incluzând și zona Rânca, a fost declarat stațiune turistică de interes național, a anunțat ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

Localitatea recunoscută drept stațiune se află în județul Gorj, de unde provine și Radu Miruță.

Ministrul a vorbit despre noua stațiune Novaci - Rânca într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 31 octombrie 2025.

"Rânca este, pentru mine, unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească. Are o frumusețe care îți taie respirația, potențial imens, dar și nevoie de dezvoltare reală, de atenție și de investiții.

Astăzi am făcut un pas important în direcția asta: Guvernul, a aprobat hotărârea pe care am inițiat-o, prin care orașul Novaci, inclusiv zona Rânca, devine stațiune turistică de interes național.

𝐶𝑎 𝑜𝑚 𝑑𝑖𝑛 𝑁𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑚𝑖𝑛𝑒, 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑜 𝑒𝑚𝑜𝑡̦𝑖𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎̆ 𝑠𝑎̆ 𝑓𝑖 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑛𝑎̆𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑎𝑠𝑡𝑎̆ ℎ𝑜𝑡𝑎̆𝑟𝑎̂𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛, 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔 𝑜𝑟𝑎𝑠̦𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡̦ 𝑠𝑡𝑎𝑡̦𝑖𝑢𝑛𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑎𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙", a explicat ministrul Miruță.

El a explicat și ce avantaje va avea zona Novaci - Rânca după obținerea titlului de stațiune de interes național. Ministrul promite că regiunea va avea acces prioritar la finanțări guvernamentale și europene, prioritate pentru proiecte de infrastructură, va crește atractivitatea pentru investitori, va fi promovată pe plan național și internațional, se va obține dezvoltare locală și un nivel de trai mai bun pentru locuitori.

