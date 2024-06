O statuie a lui Lincoln se topește din cauza căldurii. Trebuia să reziste la temperaturi de 60 de grade FOTO/VIDEO

O sculptură în ceară a lui Abraham Lincoln realizată de către Sandy Williams IV s-a topit parţial din cauza căldurii puternice de la Washington.

Această sculptură de aproape doi metri înălţime, care cântăreşte un pic peste o tonă, este o copie a statuii de la Lincoln Memorial, instalată în faţa sediului Şcolii Elementare Garrison, în cadrul expoziţiei ”40 Acres: Camp Barker”.

🌡️ Abraham Lincoln's wax replica was no match for Washington DC's sweltering heat, causing the statue to partially melt and the head to fall off pic.twitter.com/Ia9XgUILvO