O statuie a Annei Frank, personaj simbol al genocidului asupra evreilor, a fost vandalizată de militanți pro-Gaza FOTO

O statuie din Amsterdam care o înfăţişează pe Anne Frank, adolescenta evreică care a murit într-un lagăr nazist în timpul războiului din 1939-1945 şi care a devenit faimoasă în întreaga lume pentru relatarea captivităţii sale, a fost vandalizată cu vopsea roşie cu inscripţia "Free Gaza".

Potrivit imaginilor publicate pe reţeaua X, la baza statuii a fost inscripţionat sloganul "Free Gaza", în timp ce cele două mâini ale tinerei au fost vopsite în aceeaşi culoare roşu-sânge.

Aceasta este a doua oară în mai puţin de o lună când statuia, situată într-un parc din sudul Amsterdamului, este vizată, potrivit site-ului postului local de televiziune AT5, care a fost primul care a primit fotografiile.

🚩 ANNE FRANK STATUE IN AMSTERDAM DEFACED AGAIN 🚩

On the exact day marking 80 years since the Nazis arrested and deported Anne Frank and her family, the hands of her statue in Amsterdam are smeared with paint "blood", and the plinth defaced with the words, "Free Gaza". pic.twitter.com/DKWFcgnDED