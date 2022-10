Dați-ni-l pe Traian înapoi!

“Pe treptele Muzeului de istorie a României, a existat, timp de câțiva ani, o statuie a lui Traian, opera sculptorului Vasile Gorduz. În octombrie 2017 statuia a dispărut din acea locație, cu justificarea, probabil întemeiată, a refacerii ei. Se pare însă ca la dispariția ei de pe treptele Muzeului de istorie au avut un rol însemnat și “sesizările unor cetățeni”, precum reiese și din declarația AMPT - Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Pot sa bănuiesc ca este vorba de opinia unor cetățeni ultragiați de nuditatea personajului. Astfel, AMPT face o concesie imediata pudibonderiei unor cetățeni “onorabili” ai capitalei. De parca bruxelezii ar fi niște oameni complet lipsiți de simțul onoarei și fără pic de pudoare de își permit sa-l lase pe Manneken Pis instalat în centrul orașului, în asaltul valurilor de turiști străini cu aparate foto...! Pentru ca trec des prin fata Muzeului de Istorie, pot sa va spun ca aceasta sculptura, așa cum era ea, o apariție destul de intrigantă dar, în sine, o operă reușită tocmai prin acest fapt, atrăgea foarte multe grupuri de turiști. La scurt timp după dispariția ei am văzut un grup de turiști străini opriți dezamăgiți în fața treptelor distruse, pe locul fostei statui, iar pe ghid l-am auzit încercând o explicație: “Probabil a furat-o cineva.....”. Am putea spune, da, a fost furata, chiar de AMPT în complicitate cu Primăria Capitalei?

Eu cred că e cazul să renunțăm la aceste false pudori, să înțelegem că o operă de artă poate fi o reușită și deveni un simbol al locului tocmai pentru că intrigă. Mai mult decât atât, o nuanță de ușoară autoironie nu cred că strică nimănui, cu atât mai mult unui popor ca al nostru. Pe locul de pe trepte de unde a fost smulsă statuia, a rămas o groapă în ciment dizgrațioasă care în plus, e luminată în fiecare seara de un spot ce a rămas acolo și care ”o pune în valoare”.

Ads

Aș putea să presupun că un motiv suplimentar al smulgerii statuii de pe locul ei e faptul că un ministru al Educației a afirmat că “Romulus și Remus au fost crescuți în pădure de o vulpe (!) iar prezența statuii ar fi perpetuat aceasta “perlă” în mintea trecătorilor....?!”

Aceste lucruri le scriam în petiția adresata Primăriei Capitalei acum câțiva ani. Am revenit zilele trecute cu aceeași petiție. De data asta Primăria a dirijat mesajul meu către MONUMENT (fosta Direcția Generala de Arhitectura Peisagistica și Monumente de For Public) care mi-a oferit un răspuns: „Muzeul Național de Istorie și-a exprimat punctul de vedere negativ privind oportunitatea reamplasării monumentului de for public „Împăratul Traian” pe treptele sale”. Citind acest lucru am simțit, brusc, nevoia să cer scuze cetățenilor Capitalei pe care îi acuzasem de obscurantism și lipsa umorului și să mă uit cu uimire, chiar stupefacție, spre această instituție culturală care este Muzeul Național de Istorie. Cum, niște istorici, niște oameni a căror perspectivă ar trebui să treacă peste timp și nații, s-au împotrivit prezentei statuii unui personaj istoric fundamental pentru poporul roman, doar pentru că nu era reprezentat într-o ținută glorioasă, cu armură regulamentară….? În perioada când statuia sculptorului Gorduz era instalată pe treptele sale, Muzeul Național de Istorie a avut cea mai ferventă perioadă a sa. Treptele lui erau mereu pline de turiști și, cel puțin o parte dintre ei, intrau și în clădire, măcar din curiozitate.

Ads

Răspunsul de la MONUMENT menționa, totuși, o intenție de instalare a statuii în Parcul Floreasca. Dar, din ziua de 8 ianuarie 2019 când Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism stabilea noua locație, nu s-a mai întâmplat nimic! Ni-l putem doar imaginea pe Împăratul Traian, într-o magazie întunecoasă, în același efort de a susține cu stoicism în brațele sale lupoaica (da, domnule Remus), și amintindu-și, din ce în ce mai vag, veselia și animația care l-au înconjurat odată….

Va rugăm, dați-ni-l pe Traian înapoi! Traian, Împăratul!

Despre Mihaela Onu

Acum mult timp, am absolvit Facultatea de Fizica a Universitatii Al. I Cuza din Iasi si, in 2002, un doctorat in fizica la Universitatea din Bucuresti. Am iesit recent la pensie dupa ce am fost fizician intr-un laborator de imagistica medicala a unui spital din Bucuresti, cu mai multe tentative inafara "job"-ului de baza. Astfel, m-am bucurat sa am cateva incursiuni in cercetarea prin rezonanta magnetica functionala cerebrala sau am tinut cateva cursuri de imagistica medicala, ca si colaborator al U.M.F. sau Politehnica. Mi-a placut din copilarie sa citesc, desi unii din jurul meu au considerat asta o "trandaveala" si, e adevarat, nu excelez ca spirit intreprinzator si energic. La un moment dat insa, consumul de carte creeaza nevoia de a formula la randul tau fraze si de a le scrie, pentru a le obliga sau macar a incerca sa le faci un fel de spalt a ceea ce gandesti.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads