Kievul a dat jos stema sovietică de pe Monumentul Patriei, cea mai înaltă statuie din Europa VIDEO

Ucrainenii lucrează la îndepărtarea emblemei ce cuprinde simbolurile comuniste secera și ciocanul din epoca sovietică de pe unul dintre cele mai faimoase monumente din Kiev.

Ministerul Culturii din țară spune că simbolul va fi înlocuit cu un trident, respectiv emblema Ucrainei cu trei vârfuri. Înalt de 102 metri, Monumentul Patriei a fost inaugurat în 1981, pe când Ucraina făcea încă parte din Uniunea Sovietică.

Parlamentul ucrainean a votat pentru scoaterea în afara legii a simbolurilor sovietice, a numelor de străzi și a monumentelor în aprilie 2015 - cu toate acestea, volumul mare de muncă necesar la nivel național înseamnă că renovarea Monumentului Patriei abia a început.

Historical moment: the dismantling of the emblem of the Soviet Empire from the "Motherland" monument in Kyiv pic.twitter.com/matWN9tzqr

Statuia reprezentativă a Kievului, ridicată în vârful muzeului istoriei celui de-al Doilea Război Mondial, a fost cruțată. Cu toate acestea, dintr-un sondaj de opinie din 2022 reiese că 85% dintre ucraineni susțin schimbarea emblemei sovietice cu simbolul național ucrainean.

Dar renovarea este controversată, unii din Ucraina susținând că este o risipă de bani care ar trebui să fie cheltuiți pentru refacerea stocurilor de muniție ale țării.

Ukraine today dismantled the communist hammer and sickle symbol from the Motherland Monument in Kyiv.

It will be replaced by the Ukrainian cost of arms, the trident.

It’s the most recent step of the Ukraine’s decommunization of public spaces. pic.twitter.com/rlmT2AJxeV