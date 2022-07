O statuie de ceară a lui Boris Johnson, depusă în faţa unei agenţii de căutare de locuri de muncă din Anglia

O statuie de ceară a lui Boris Johnson, care a devenit ţinta ironiilor şi glumelor britanicilor după ce şi-a anunţat joi demisia, a fost descoperită în faţa unei agenţii de căutare de locuri de muncă (”job center”), la Blackpool.

Potrivit unui sondaj Savanta ComRes, 72% dintre britanici considerau deja că Boris Johnson, fragilizat de o serie de scandaluri, este necesar să plece din post.

Gluma a devenit o atracţie în acest oraş din nord-vestul Angliei, unde numeroşi locuitori au dat fuga să se pozeze cu statuia.

Boris Johnson’s waxwork statue at London’s Madame Tussauds has been updated with a ‘Vacancy’ sign at the door of 10 Downing Street pic.twitter.com/ZTRcs2LZOC