Un important lider terorist, ”eliminat” de Israel la Khan Yunis. Ce rol avea Ali Ghali în Jihadul Islamic

Israelul l-a ”eliminat” joi, înainte de zori, pe un comandant al Jihadului Islamic, Ali Ghali, într-un nou atac aerian în Fâşia Gaza, unde în operaţiuni israeliene au fost ucise - începând de marţi - 25 de oameni, potrivit autorităţilor locale, relatează AFP.

O exército, com a participação do Shin Bet, anuncia o assassinato de Ahmed Abu Daqqa, vice-comandante da unidade de mísseis da Jihad Islâmica, adjunto do mártir Ali Abu Ghali, assassinado na madrugada de hoje em Cidade de Hamad. pic.twitter.com/MhYGbJlVsp