Statutul PSD a fost modificat la cererea lui Grindeanu. „Este o clarificare doctrinară”, explică Rafila. Ce schimbare a vrut liderul social-democraților

PSD nu se mai autodefinește ca un partid „progresist”, așa cum figura în actualul Statut, ci ca un partid „atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”.

Această modificare a Statutului PSD a fost propusă chiar de Sorin Grindeanu, președintele interimar al social-democraților (și candidat la funcția de președinte cu drepturi depline), și apoi a fost aprobată în ședința de luni, 13 octombrie, a Consiliului Politic Național al PSD.

După modificare, Articolul 8 al Statutului PSD, prezentat de HotNews, este următorul:

„Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești”.

În varianta anterioară, Articolul 8 era următorul:

„Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti”.

„Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român", a transmis liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

"Cred că este o clarificare doctrinară, noi suntem un partid de centru stânga, respectăm valorile naționale, valorile tradiționale românești, valorile religioase. Cred ca scoaterea acestei sintagme de progresist din definiția PSD este firească. În 25 de ani, și termenul acesta s-a perimat și a căpătat altă conotație”, a explicat Alexandru Rafila, noul purtător de cuvânt al PSD.

