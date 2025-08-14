Chioșcurile STB ar putea dispărea foarte curând, anunță primarul interimar: „În 2025, încă avem tonete unde o doamnă stă și te pui peste tejghea”

Centrele de vânzare bilete STB vor dispărea FOTO /clubferoviar.ro

Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunță modernizări importante la stațiile STB. El vrea ca „info-chioșcurile de pe vremea lui Oprescu” să dispară și să fie înlocuite cu sisteme automate de vânzare a biletelor de transport în comun din Capitală. El a clarificat joi, 14 august, și că vânzătoarele de bilete nu vor fi disponibilizate.

„Info-chioșcurile de pe vremea lui Oprescu, știți că erau acele construcții metalice din inox, foarte frumoase, sunt nefuncționale de zece ani și s-au transformat în niște zone de lipit afișe. Am dispus, toată lumea a venit pe stradă, le-a ridicat (...). Și ce facem cu ele acum? Le-am luat, le dăm jos computerul acela care era distrus de peste zece ani și vom pune un modul de vânzare bilete pentru STB, pentru transportul în comun și apoi le vom amplasa lângă stațiile moderne, pentru a renunța la acele chioșcuri cu oameni care stau să vândă. Suntem în 2025, în Capitala României și încă avem tonete unde o doamnă stă și te pui peste tejghea ca să-ți vândă un bilet. Vor dispărea. Astăzi deja ridicăm din ele, vom merge pe digitalizare”, a explicat primarul general interimar Stelian Bujduveanu la RFI.

Viceprimarul revenit interimar după plecarea președintelui Nicușor Dan precizează că angajatele care vând acum bilete nu vor fi date afară.

„Își regăsesc activitatea în interiorul societății, eu nu sunt adeptul disponibilizărilor pentru a perturba servicii publice, sunt adeptul reorganizărilor”, a explicat el.

Stelian Bujduveanu anunță de asemenea că stațiile STB vor fi dotate de anul viitor cu panouri electronice care vor arăta când vine autobuzul: ”Veți vedea la anul. Am schimbat paradigma, să știți, că noi nu suntem la „vom face, vom face”, suntem în procedura de achiziție pentru sistemul ITS care va asigura panouri digitale în toate stațiile, sunt peste 1.500 de stații care vor fi dotate cu aceste panouri, suntem depuși pe PNRR și ultimul impediment pe care îl aveam în procedura noastră, contractul este atribuit, ultimul impediment era să semnez eu avizele de amplasament, împreună cu arhitectul-șef, pentru a se putea monta”.

El spune că „sunt niște stâlpi frumoși, care au pe el un ecran led, care îți prezintă când vine următoarea cursă, la ce interval. Anul viitor, vom începe montajul lor, începând din ianuarie trebuie să începem montajul lor”.

