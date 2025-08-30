Duminică de coșmar pentru bucureșteni. Zeci de autobuze, tramvaie și troleibuze vor circula pe trasee diferite. Linii de transport public care se modifică

Joi, 28 August 2025, ora 18:37
Evenimentul ciclist 'L'Etape Bucharest by Tour de France' va modifica duminică, 31 august, traseele a 38 de linii de transport public, va suspenda temporar alte patru și vor fi înființate patru linii-navetă, informează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), într-un comunicat de presă transmis joi, 28 august.

Lista liniilor de transport care vor circula pe rute modificate cuprinde: 63, N101, N110, N115, 1, 10, 19, 44, 61, 63, 66, 69, 70, 73, 85, 97, 100, 102, 104, 116, 117, 122, 123, 137, 168, 178, 203, 205, 223, 226, 243, 311, 312, 323, 368, 381, 385 și 640.

De asemenea, linia turistică va funcționa între terminalul 'Piața Presei' și rondul Piața Universității, în ambele sensuri pe Bd. Regele Mihai I, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. General Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Universității.

Pe de altă parte, programul de circulație al troleibuzelor 86 și 90 se va suspenda până în jurul orei 14:00.

Potrivit sursei citate, pentru preluarea călătorilor de pe traseele troleibuzelor suspendate, vor fi înființate următoarele linii-navetă: 601 - va funcționa de la ora ieșirii parcului până la reluarea circulației liniilor 1 și 10, între terminalul 'Romprim' și rondul Bucur Obor pe Șos. Olteniței (cu circulație pe calea de rulare în ambele sensuri între terminalul Romprim și stația 'Lunca Bârzești'), Calea Văcărești, pe pasajul Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan), apoi comun cu linia 135 prin Pasajul Muncii (cu ieșire de pe calea de rulare a tramvaielor comun cu linia 330 la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Bd. Ferdinand), cu întoarcere în rondul de la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Șos. Colentina/ Șos. Ștefan cel Mare (rond Bucur Obor), apoi pe Șos. Mihai Bravu (cu intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Bd. Ferdinand, apoi comun cu linia 135 prin Pasajul Muncii și ieșire de pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan), pe pasajul Mihai Bravu, Calea Văcărești, Șos. Olteniței (intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Olteniței/ Intrarea Nețea).

Totodată, pe Șoseaua Mihai Bravu, între Calea Vitan și Pasajul Mihai Bravu, autobuzele vor opri în fostele stații ale liniei 223 (Peneș Curcanul în ambele sensuri și Calea Vitan, pe sensul spre Piața Sudului).

Linia-navetă 670 va circula, de la ora ieșirii parcului până la reluarea circulației troleibuzelor liniei 70 în jurul orei 14:00, între terminalul 'Bd. Basarabia' și stația 'Baba Novac' pe Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Str. Constantin Brâncuși, Str. Baba Novac, Șos. Mihai Bravu, cu întoarcere în rondul Baba Novac.

În același timp, linia-navetă 690 va funcționa de la ora ieșirii parcului până la reluarea circulației troleibuzelor liniei 90 în jurul orei 14:00, pe traseul actual al liniei 90 între 'M Petrache Poenaru' și Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, apoi traseul actual.

Nu în ultimul rând, linia-navetă 691 va avea traseu de la ora ieșirii parcului până la reluarea circulației troleibuzelor liniei 90 în jurul orei 14:00, pe traseul de bază al liniei 90 între terminalul 'Arena Națională' și Piața Universității, cu întoarcere în rond.

