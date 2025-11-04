Tramvai și autobuz STB, implicate într-un accident în Drumul Taberei. Opt persoane, rănite VIDEO

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 11:14
Tramvai și autobuz STB, implicate într-un accident în Drumul Taberei. Opt persoane, rănite VIDEO
Accident STB FOTO Captură de ecran/București FM

Un accident rutier grav s-a produs în dimineața de marți, 4 noiembrie, în București, la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei. Un tramvai al liniei 41 a intrat în coliziune cu un autobuz al liniei 168, ambele aparținând Societății de Transport București (STB). În urma impactului, mai multe persoane au fost rănite, iar traficul în zonă a fost complet blocat.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. „În urmă cu scurt timp s-a produs un accident rutier între un tramvai și un autobuz STB, strada Brașov intersecție cu Drumul Taberei”, au transmis reprezentanții instituției.

Opt victime, dintre care șapte au cerut transport la spital

„În urma evaluării SMURD, sunt opt victime, toate conștiente, dintre care șapte doresc transport la spital. Nu sunt persoane încarcerate. Au fost alertate o autospecială de stingere, trei ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport victime multiple”, a mai anunțat ISUBIF.

Echipajele medicale au acordat primul ajutor pasagerilor răniți direct la locul accidentului, înainte ca aceștia să fie transportați către unitățile medicale din Capitală.

Circulația tramvaielor liniei 41, blocată. STB a introdus o linie navetă provizorie

Societatea de Transport București a confirmat accidentul și a precizat că evenimentul s-a produs în timpul circulației pe sensul spre Valea Ialomiței. „STB informează că astăzi, 04.11.2025, un tramvai al liniei 41 a tamponat un autobuz al liniei 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiței. În urma impactului, mai mulți călători au avut nevoie de îngrijiri medicale, care au fost acordate la fața locului de către echipaje SMURD”, a transmis compania.

Pentru a evita perturbarea completă a traficului, STB a anunțat măsuri temporare: „A fost înființată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea. STB tratează cu maximă seriozitate acest incident și a demarat de urgență o anchetă internă”, au adăugat reprezentanții societății.

Poliția Brigăzii Rutiere a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și pentru a determina eventualele responsabilități.

Incidentul a provocat haos în trafic în una dintre cele mai circulate zone ale Capitalei, iar imaginile surprinse de martori arată tramvaiul și autobuzul grav avariate, în timp ce pasagerii erau evaluați de echipajele medicale.

