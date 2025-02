Autobuzele STB, puse gaj în favoarea ANAF, dar rămân în proprietatea municipalității. Ce datorii are compania de transport

Datoriile fiscale ale Societăţii de Transport Bucureşti (STB) au dus la o situație inedită. Autobuzele vor fi puse gaj în favoarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Ele rămân totuși în proprietatea Municipalității.

Decizia a fost aprobată în şedinţa de miercuri, 26 februarie, a Consiliul General al Capitalei, cu 44 de voturi "pentru" şi patru "împotrivă".

Conform proiectului, se aprobă constituirea gajului fără deposedare în favoarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru executarea obligaţiilor fiscale ale STB. Este vorba despre autobuze aflate în proprietatea Municipiului Bucureşti şi concesiunea STB, până la concurenţa sumei de 251 de milioane de lei.

STB are datorii de 1,1 miliarde de lei, dintre care peste 800 de milioane constituie debitul, iar restul sunt dobânzi și alte accesorii.

Totodată, STB este împuternicită să evalueze aceste bunuri mobile, iar primarul general al Capitalei este împuternicit să semneze, în numele şi pe seama municipalităţii Bucureşti, contractul de gaj în favoarea ANAF pentru executarea obligaţiilor fiscale ale STB.

În referatul de aprobare se arată că pe data de 25 februarie STB a solicitat municipalităţii sprijinul pentru îndeplinirea formalităţilor necesare, astfel încât până pe 25 martie societatea să poată pune la dispoziţia organului fiscal garanţii suplimentare în valoare de circa 200 de milioane de lei.

Monica Ciocan, director economic STB, a explicat în şedinţa CGMB că bunurile vor rămâne în proprietatea Municipalităţii, doar că ele vor garanta la ANAF derularea eşalonării.

"Problema cu ANAF este o problemă care vine de nişte ani în spate, începând din 2019. Mai întâi a fost obţinută o decizie de eşalonare în 2019, care a fost menţinută şi suplimentată - bineînţeles, şi achitat din ea - pe măsura cash flow-ului avut la momentul respectiv, astfel încât să putem să ne desfăşurăm activitatea. Am făcut tot ce am putut până în momentul de faţă să nu pierdem această eşalonare. Asta însemnând că dacă se pierde, se opreşte activitatea. În luna ianuarie, ANAF a considerat că garanţiile aduse conform legii la eşalonarea în derulare, fiind aduse acum cinci ani, şi-au pierdut valoarea, iar noi să reevaluăm garanţiile respective şi să aducem garanţii la nivelul minim legal, cel puţin. Pentru chestia asta, ANAF ne-a executat silit pe o bucată din datorii. Pentru suspendarea executării silite, am reevaluat bunurile care erau deja duse în sechestru la dânşii şi am suspendat executarea silită pentru şase luni, timp în care avem termen să rezolvăm problemele până la capăt", a spus Monica Ciocan.

Consilierul general USR Nicorel Nicorescu a dorit să ştie dacă situaţia actuală a STB ar avea legătură cu măririle salariale din primăvara anului 2024. Monica Ciocan a replicat că aceste creşteri salariale au fost aplicate în baza contractului colectiv de muncă, iar datoriile sunt unele istorice. Ea a mai precizat că salariul mediu net la nivelul STB este de aproximativ 4.900 de lei.

"Ca la toate companiile de transport public de călători din ţară, principala cauză este sub-compensaţia. Adică, primăria nu a dat banii la timp. Datoria istorică... Dar cele mai multe sunt făcute în ultimii trei ani, ca să fim cinstiţi. Totodată, ca şi lider sindical, îmi permit să spun că nu este vina salariaţilor că au primit acea indexare conform salariului minim pe economie. Li se cuvenea din plin", a spus consilierul general PSD Marian Artimon.

Monica Ciocan a mai precizat că STB are datorii de 1,1 miliarde de lei, dintre care peste 800 de milioane este debitul, restul reprezentând accesorii.

"Rata de eşalonare, acum, la menţinere, e de aproximativ 25 de milioane de lei. Veniturile noastre sunt cele din facturile de transport, plus încasările proprii. Asta ar însuma undeva pe la 130 de milioane, care trebuie să acopere tot, nu doar ANAF", a mai spus ea.

