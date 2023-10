Proiect pentru accesul persoanelor cu dizabilități la mijloacele de transport în comun din Capitală, propus de PSD București

Intitulat „Pune frână discriminării”, proiectul urmărește accesibilizarea transportului public din București pentru cele 67180 de persoanele cu dizabilități înregistrate în București.

Proiectul a fost făcut de PSD Sector 3, Mirona Tudor Consilier General PSD din cadrul CGMB, și Elisabeta Lipă, Președinte ANS.

Conform autorilor, proiectul se adresează atât persoanelor cu dizabilități cât și personalulului STB, cei care ar urma să-l aplice ulterior efectiv, și are ca obiective:

1. Promovarea facilitatilor oferite de STB persoanelor cu dizabilitati, inclusiv a rutelor accesibile de transport

2. Cresterea gradului de accesibilizare STB prin dotarea cu tehnologie cu senzori pentru persoanele cu dizabilitati de vedere, echiparea cu sisteme video de ghidaj pentru persoanele surde și sisteme de acces pentru persoanele cu handicap locomotor;

3. Dezvoltarea unui program de formare pentru angajatii STB pe tema incluziunii si accesibilitatii transportului pentru persoane cu dizabilitati

Concret, proiectul își propune dezvoltarea si echiparea mijloacelor de transport în comun si a statiilor aferente cu tehnologie de acces și ghidaj pentru persoanele cu dizabilități, respectiv: dotarea cu tehnologie cu senzori pentru persoanele cu dizabilități de vedere în stații și în mijloacele de transport; echiparea cu sisteme video de ghidaj pentru persoanele surde; echiparea cu sisteme de acces în vehicule pentru persoane cu dizabilitîți motorii

În final, proiectul "Pune frână discriminării" are ca obiective crearea de stații accesibilizate și dotarea de vehicule cu soluții care includ:

Ghidajul audio pentru identificarea statiei mijloacelor de transport in comum (pentru nevăzători sau cei cu deficiențe de vedere)

Informarea audio si in scris despre mijloacele de transport in comun care circula prin statia respectiva si timpul de asteptare

Trimiterea unui mesaj catre sofer cu scopul de a-l informa ca o persoana cu dizabilitati va urca/cobori in urmatoarea statie

Alerta online care anunta persoana cu dizabilitati ca mijlocul de transport in comun ajunge in statie pentru a urca/cobori

Ghidaj audio si vizual pentru identificarea usii de acces de intrare/coborare

Deschiderea automata a usii de proximitate

Timp de deschidere mai lung a usii pentru a permite accesul facil al persoanei cu dizabilitati

Rampe pentru accesul in mijloacele de transport in comun

Informarea audio si in scris despre locurile disponibile din mijloacele de transport in comun pentru persoanele cu dizabilitati

Traseu marcat pentru persoana in fotoliu rulant de la intrare pana la locul special amenajat in mijlocul de transport in comun

Informatii audio si in scris ale urmatoarelor statii

Apel pentru asistenta umana in mijlocul de transport in comun/statie

