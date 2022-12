Nervozitate la Moscova: Un grup de congresmani americani și-au șters pantofii cu steagul autoproclamatei republici Donețk VIDEO

Un grup de voluntari din Ucraina au vizitat Congresul SUA, unde și-au șters picioarele pe steagul așa-numitei republici Donețk (DPR), pe care îl aduseseră cu ei, alături de un grup de parlamentari americani.

Voluntarul Seghei Pritula a publicat videoclipul pe pagina sa de pe rețeaua Twitter.

Agențiile de presă notează că în timpul călătoriei, voluntarii ucraineni s-au întâlnit cu politicieni americani și au scos la un moment dat steagul DPR, după care și-au șters public picioarele și au început să-l calce.

Americanii, fără ezitare, s-au alăturat gestului voluntarilor ucraineni.

„Chiar și în Congresul SUA știu că această cârpă are o singură utilizare”, a comentat Pritula.

Videoclipul a provocat scandal în Rusia, unde jurnaliştii pro-Kremlin şi utilizatorii reţelelor sociale au fost revoltaţi de incident.

Publicația Readovka a numit vizita voluntarilor un „tur al circului ucrainean”, iar comentatorii s-au grăbit să insulte Ucraina.

💪💪🇺🇸🇺🇸 In the US Congress, they wiped their feet on the DPR flag pic.twitter.com/M3KLcNLA11