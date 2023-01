Toată Liga 1 nu face cât Steaua Roșie Belgrad. Capitolul la care suferă fotbalul românesc

Brazilianul Neymar (31 ani) rămâne unul dintre jucătorii emblematici ai fotbalului desi n-a câștigat niciun trofeu important cu naționala Braziliei și are în palmares doar o Ligă a Campionilor.

Explicația e simplă. Fotbalistul lui PSG are un marketing de succes, care îi exploatează imaginea la cote maxime. “Are o firmă înființată de tatăl său care îi manageriază imaginea. Toate contractele trec prin această firmă care are aproape 200 de angajați.

Așa se face că deși nu a strălucit la Mondial, Neymar a câștigat pe Instagram 12 milioane de urmăritori si asta in conditiile in care potențialul lui de dezvoltare este extrem de ridicat in continuare.

Neymar a făcut din salariul de fotbalist peste 300 de milioane de euro. Averea sa însă depăsește conform estimpărilor celor de la Forbes jumătate de miliard de euro. Și diferența vine din imaginea bine valorificata a brazilianul”, a explicat Valentin Popescu, expert în marketing sportiv.

Tot el a explicat impactul unei politici sănătoase, asupra sportului, din punct de vedere al imaginii: “Un club serios de fotbal investește în marketing, pentru că lumea de azi înseamnă multe imagine, multă emoție și povești. Și totul este într-un ritm alert. Un club ca Manchester United are un departament de aproape 100 de oameni care se ocupă de partea de marketing. Pentru că bătăliile se duc la un nivel foarte ridicat și pentru că imaginea este extrem de importantă, cei de la United au angajat oameni cu experiență la nivelul cel mai înalt. Fostul director global de marketing și de comunicare de la Formula 1, Ellie Norman este acum responsabilul de comunicare la Manchester United. Al doilea om cheie, Matt Mckie a lucrat ca director de Marketing la Comitetul Olimpic internațional. Cam așa se fac recrutările la acest nivel unde industria a ajuns la nivelul miliardelor de euro. Manchester United este cotată la 3,8 miliarde de dolari și trendul brand-ului este în creștere. Comparația cu ce este în România e pur și simplu utopică. La noi sunt încă în Superliga cluburi care nu au un departament de marketing sau au conturi pe rețelele de socializare foarte slabe”, a mai detaliat el.

De ce sunt rețelele de socializare importante? Pentru că aduc bani. ”Cristiano Ronaldo a semnat un contract de 200 de milione de dolari pe an în Arabia Saudită. Evident că pe el s-a plătit în primul rând imaginea adusă. Ronaldo are peste jumătate de miliard de urmăritori pe Instagram. Este cel mai urmărit om din lume pe rețele sociale. O postare a lui Cristiano Ronaldo pe Instagram costă 2,3 milioane de dolari.

La noi cele mai iubite echipe de fotbal sunt foarte timide pe rețele sociale. FCSB are 233.000 de urmăritori pe Instagram. Dinamo doar 39.000, Rapid 50.000, Universitatea Craiova 62.000, campioana CFR Cluj 59.000, Farul 46.000, FC U Craiova 58.000. Adunată, toată Superliga nu strânge mai mult de o jumătate de milion de urmăritori. Asta în timp ce un club ca Steaua Roșie Belgrad are 552.000, de exemplu. Nu mai spun de cluburi din Turcia, care au și 12 milioane, Galatasaray. Asta ne arată care este decalajul sau care este de fapt potențialul”, a punctat Valentin Popescu, într-un interviu pe teme de marketing.

