Steaua Rosie Belgrad si PAOK Salonic, calificate in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor

Steaua Rosie, campioana Serbiei, a dispus cu 1-0 de KF Tirana, in deplasare, prin golul lui Tomane (62).PAOK a intrecut-o pe Besiktas Istanbul cu scorul de 3-1. Christos Tzolis (7, 24) si Dimitrios Pelkas (30) au inscris pentru vicecampioana Greciei, in timp ce pentru echipa turca a punctat Cyle Larin (37).Miercuri sunt programate celelalte partide din turul al doilea preliminar, de asemenea, in mansa unica.