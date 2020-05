Adrian Porumboiu: Am fost la un Steaua - Dinamo care a fost un blat ordinar!

Ziare.

Derbiul respectiv s-ar fi disputat in 1997 si a fost castigat de Steaua cu 3-1 dupa ce Dinamo n-a opus mare rezistenta, potrivit fostului arbitru."Am fost la un Steaua - Dinamo care a fost un blat ordinar! Atunci cand au dat foc la tribune. Acel 3-1. Cum mi-am dat seama? Atunci, procedurile privind cazarea si masa arbitrilor era clara. Echipa gazda se ocupa. Am mers la masa la un restaurant unde erau conducerea Stelei si conducerea lui Dinamo. Intre echipe era o ura pe viata si pe moarte. Ce cautau sa manance impreuna?", a dezvaluit Porumboiu la Gazeta Sporturilor."Mi-am dat seama ca e o porcarie de meci. Nu sunt tantalau. Erau in adormire toti. Nu aveau niciun fel de treaba. La final, Marius (Marius Lacatus - n.red.) si cu Prunea (Florin Prunea - n.red.) au venit si au spus 'Nea Adi, bine ca s-a terminat asa!'. A fost o pacaleala de meci", a completat fostul arbitru.Golurile intalnirii au fost marcate de Cristian Ciocoiu, in minutul 32 si 42, si Denis Serban, in minutul 89, pentru Steaua, respectiv Adrian Mihalcea, in minutul 53, pentru Dinamo.