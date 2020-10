Rugby: Scor uluitor in derby-ul CSA Steaua - CS Dinamo, in Cupa Romaniei

A fost singurul meci din etapa a 3-a care s-a disputat, cel de-al doilea, din grupa A, dintre CSM Stiinta Baia Mare si SCM Timisoara, care urma sa aiba loc duminica, fiind omologat cu 5-0 pentru maramureseni dupa ce banatenii au anuntat ca se confrunta cu cazuri de coronavirus in lot.CSA Steaua este lider in grupa sa, in timp ce baimarenii conduc in grupa lor, astfel incat aproape sigur finala Cupei se va disputa intre aceste doua echipe.CSA Steaua este detinatoarea trofeului.