Steaua, sufocata de fani. Dinamo, cu stadionul gol

Chiar daca a castigat "derbiul Romaniei" cu Steaua, Dinamo este parasita de suporteri si va juca meciul de joi, cu Gloria Bistrita, pe un stadion aproape gol, cu cel mult 1.000 de spectatori in tribune. "Ros-albastrii" sunt, in schimb, sufocati la Severin, unde lumea se inghesuie sa vada echipa lui Sorin Cartu.

Dinamovistii au vandut marti doar 9 bilete pentru meciul cu Bistrita, abia miercuri nivelul vanzarilor ajungand la un ritm normal pentru Stefan cel Mare - 136 de tichete. Cum partida din etapa 29 a Ligii 1 este programata joi, de la ora 14.00 organizatorii nu se asteapta la multe, ei sperand sa mai vanda macar 200 de bilete si in prezenta a cateva sute de abonati.

Astfel, partida dintre Dinamo si Gloria Bistrita ar putea gasi in tribunele din "Groapa" aproximativ 900 sau chiar 1.000 de spectatori.

Situatia este cu totul alta la Severin, unde Steaua da piept cu Pandurii. Desi vine dupa o infrangere in "eternul derbi", stelistii au fost sufocati de caldura fanilor olteni. Cateva zeci i-au asteptat la hotel, in momentul sosirii, pentru a face poze si a le cere autografe, alti 4-500 au umplut pana la refuz micuta arena "Termo" pe care elevii lui Cartu au efectuat antrenamentul oficial iar organizatorii se asteapta la un stadion arhiplin joi seara.

Pana in ziua meciului au fost vandute aproximativ 7.000 de tichete, insa cererea este in continuare mare asa ca sunt sanse mari ca partida dintre Pandurii si Steaua sa se joace cu un stadion aproape plin, in conditiile in care arena din Severin are o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri.

M.D.

