Arbitrii echipelor noastre in Europa League

Dupa fulminantul start luat miercuri seara de Steaua in preliminariile Champions League, editia 2014/2015 (vezi victoria cu 1-0 obtinuta in fata norvegienilor de la Stromsgodget), astazi intra in focuri europene alte doua echipe romanesti, Petrolul si CFR Cluj, ambele urmand sa joace pe teren propriu.

Iata ce brigazi a delegat UEFA la partidele formatiilor noastre contand pentru mansa 1 a turului 2 preliminar al Europa League:

* Petrolul Ploiesti vs. Flamurtari Vlora (Albania) / ora 19.30 / Stadion: Ilie Oana

Arbitri: Ken Henry Johnsen - Frank Andas si Sven Erik Midhjell. Rezerva: Ola Hobber Nilsen (toti din Norvegia)

Observatori: Michael Ross (Irlanda de Nord) - pentru arbitraj, si Yoav Strauss (Israel) - pentru joc

De mentionat ca nordicii arbitreaza pentru prima data in Romania un joc international.

* CFR Cluj Napoca vs. FK Jagodina (Serbia) / ora 21.00 / Stadion: Constantin Radulescu

Arbitri: Aleksei Nikolaev (foto) - Tiklon Kalugin si Valeri Danchenko. Rezerva: Timur Arslanbeko (toti din Rusia)

Observatori: Raymond Ellingham (Tara Galilor) - pentru arbitraj, si Arturs Gaidels (Letonia) - pentru joc

Rusul a mai condus o data un joc european al clujenilor, mai precis in octombrie 2009, e vorba de cel pierdut cu 2-0 in fata Slaviei Praga, pe terenul formatiei cehe (grupe Europa League).

Astra Giurgiu va juca in turul 3 preliminar al Europa League.

