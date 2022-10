Reghecampf a trimis lotul de jucatori la UEFA - cu cine ataca Steaua primavara europeana

Antrenorul Stelei, Laurentiu Reghecampf, a trimis la UEFA lista cu jucatori pentru meciurile din grupele Europa League. Intre acestia se regasesc toate achizitiile facute de vicecampioana in aceasta vara.

Stancioiu, Moke, Mitrea, Dan Popescu, Jakolis, Achim, Boldrin, Ovidiu Popescu, Aganovici, De Amorim, Florin Tanase si Golubovici sunt cei 12 jucatori adusi in pauza competitionala.

Avand in vedere ca lotul pentru Europa numara 24 de jucatori, practic jumatate dintre acestia sunt nou-veniti.

Doar trei jucatori din actualul lot al Stelei au peste 100 de meciuri pentru gruparea ros-albastra, Adrian Popa, Alexandru Bourceanu si Lucian Filip.

De asemenea, pentru ca, din 25 de jucatori cati poate trece pe lista o echipa, cel putin 4 trebuie sa fie formati de club, iar Steaua are doar 3 - Filip, Valceanu si Tosca -, ros-albastrii trimit la UEFA o hartie cu doar 24 de fotbalisti.

In plus, trei dintre jucatori - Filip, Pintilii si Golubovici - au in continuare probleme medicale.

Iata lotul UEFA al Stelei, potrivit Digi Sport:

Portari: Nita, Stancioiu

Fundasi: Enache, Tamas, Tosca, Mitrea, Momcilovici, Dan Popescu

Mijlocasi: Adi Popa, Jakolis, Moke, Achim, Ov. Popescu, Boldrin, Pintilii, Filip, Bourceanu, Muniru, De Amorim, Aganovici, Valceanu

Atacanti: Tanase, Golubovic, Tudorie

Adversarele Stelei din Europa League sunt Villarreal, FC Zurich si Osmanlispor, formatia lui Raul Rusescu, pe care stelistii o vor intalni in primul meci, din 15 septembrie.

