Becali ameninta un jucator si anunta echipa cu Ajax

Gigi Becali e suparat foc pe Adi Rocha.

Atacantul brazilian a refuzat sa plece la Pandurii, iar Becali il ameninta ca nu va mai juca niciun minut in tricoul "ros-albastrilor".

"Lui ii convine la Steaua. E bine, are salariu bun, dar lasa ca n-o sa mai prinda niciun minut in retur", a tunat Becali la GSP TV.

Apoi, Becali a dezvaluit primul "11" pe care Laurentiu Reghecampf il va trimite in teren in partida cu Ajax Amsterdam, din Europa League.

"Va fi echipa standard, cu Rapa in aparare. Singura necunoscuta e in atac, acolo unde Reghe are de ales intre Tatu si Nikolici", a mai spus acesta.

Tatarusanu - Rapa, Chiriches, Szukala, Latovlevici - Bourceanu, Pintilii - Popa, Rusescu, Chipciu - Tatu sau Nikolici.

Pentru prima mansa a "dublei" cu Ajax, programata la Amsterdam pe 14 februarie, Cristi Tanase e suspendat.

