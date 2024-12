De ce nu ar trebui primita echipa lui Becali pe noul stadion Steaua

Fotbalul se afla intr-o pauza fortata pe termen nelimitat din cauza pandemiei de COVID-19, iar in presa sportiva a fost pornita o adevarata campanie al carei obiectiv este acela de a duce echipa lui Gigi Becali pe noul stadion Steaua. Dar ar trebui FCSB lasata sa joace pe arena de 90 de milioane de euro din Ghencea?

Ca sa nu va tin cu sufletul la gura am sa va spun raspunsul: din punctul meu de vedere, vicecampioana Romaniei nu are ce cauta pe acel stadion!

As vrea sa incep spunand ca cei foarte multi care sustin ca noul stadion Steaua este construit din bani publici si ca ar trebui pus la dispozitia tuturor, contra cost evident, au dreptate. Au dreptate pana la un punct.

Da, arena este ridicata cu foarte multi bani de la bugetul de stat. Da, arena ar trebui sa produca bani cat se poate de repede pentru a se recupera macar o parte din investitia colosala facuta pentru constructia ei. Da, ar trebui inchiriata oricui o doreste cata vreme respectiva entitate nu incurca programul proprietarului, al Stelei, si cata vreme se dovedeste a fi un partener de buna credinta. Si aici apar problemele pentru FCSB.

Echipa lui Gigi Becali are o legatura stransa si deloc placuta cu istoria Stelei. FCSB a furat identitatea Stelei si a folosit-o ilegal vreme de un deceniu. O spune instanta suprema din Romania in decizia definitiva din 2014. Iar incercarea de a reveni in Ghencea acum nu este altceva decat o noua tentativa a gruparii din Berceni de a parazita cel mai puternic brand din fotbalul romanesc.

FCSB nu a fost niciodata Steaua, insa este in continuare asociata cu acest nume, in parte si din cauza complicitatii unei parti a presei. Pentru cei care asociaza vicecampioana cu formatia "ros-albastra", revenirea in Ghencea ar insemna o confirmare a acestei minciuni.

Daca ar accepta sa inchirieze stadionul echipei latifundiarului, cei de la Steaua s-ar impusca singuri in picior si le-ar da apa la moara tuturor celor care le neaga istoria in momentul de fata!

Mai departe, daca primul argument ar putea fi considerat de catre unii usor emotional si mai putin concret, ce spuneti despre onestitate. Despre parteneriate cinstite?

Poate nu va amintiti, dar FCSB a fost evacuata din Ghencea in vara anului 2011. De ce? Pentru ca bogatul Gigi Becali nu a platit chiria stabilita prin contract. Cei care plang acum cu lacrimi de crocodil de grija banilor publici investiti totusi intr-un stadion de nivel european pe care nimeni nu-l va lua acasa nu aveau aceleasi probleme in urma cu 9 ani, atunci cand Ministerul Apararii, deci statul roman, era pacalit cu vreo jumatate de milion de euro.

Dimpotriva, daca aveti curiozitatea sa va uitati prin arhive o sa constatati ca multi dintre cei care spun acum ca FCSB ar trebui lasata sa joace in Ghencea spuneau atunci ca Becali are dreptate sa nu plateasca o chirie "exagerata" cu care fusese de acord si pentru care semnase un contract!

Concluzionand, sunt perfect de acord ca stadionul Steaua va trebui inchiriat. Daca cineva va dori sa organizeze un meci de fotbal, un concert, o reuniune sau cine stie ce si va fi de acord sa plateasca suma de bani ceruta de club ar trebui sa aiba dreptul de a inchiria arena cata vreme nu incurca programul echipei de fotbal.

Dar daca acel cineva este o entitate care a furat identitatea Stelei si, mai mult, s-a dovedit rau-platnica in relatia comerciala cu acelasi club, raspunsul e un categoric nu.

Apropo, nu va intrebati de ce FCSB-ul lui Becali nu s-a aratat interesat sa inchirieze noul Giulesti, si el construit tot din bani publici? Sau noul stadion Arcul de Triumf, unde la fel, s-au bagat numai bani publici?

