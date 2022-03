Noi probleme pentru Reghecampf la Steaua: Inca un transfer ratat?

Ajuns de o zi la Steaua, Laurentiu Reghecampf incepe sa se confrunte cu probleme la echipa lui Gigi Becali.

Unul dintre jucatorii despre care latifundiarul sustinea ca este "ca si transferat", polonezul Celeban, are sanse mari sa nu mai ajunga sub comanda lui Reghecampf.

Fanatik sustine ca fundasul in varsta de 30 de ani s-a suparat dupa ce Becali a facut public transferul.

"Stabilisem ca ne-am inteles verbal, dar nu vom spune nimic pana in iarna, dupa ce voi ramane liber de contract. Acum vor cere bani in schimbul meu, insa nici eu nu mai vreau sa vin la un club unde nu se respecta cuvantul dat. Raman la Slask pana in vara, cand mi se termina contractul", a fost mesajul transmis de Celeban.

Primele transferuri ratate de Steaua dupa venirea lui Reghecampf

Laurentiu Reghecampf a semnat un contract pe doi ani si jumatate cu Steaua, el avand ca obiectiv castigarea titlului.

Ads