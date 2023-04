Revolta la Steaua: Jucatorii isi cer banii!

Vestiarul Stelei a sarit in aer dupa ce Gigi Becali nu si-a respectat promisiunea si a uitat a plateasca salariile restante.

Jucatorii gruparii "ros-albastre" s-au plans ca sunt neplatiti de doua luni si ii cer lui Becali sa vireze aproximativ 400 de mii de euro, suma ce reprezinta cuantumul total al datoriei, informeaza Prima TV.

In plus, jucatorii sunt nemultumiti ca nu si-au primit nici pana astazi prima pentru castigarea Supercupei Romaniei, desi meciul a avut loc in luna mai.

Gigi Becali nu le-a oferit jucatorilor nici banii pentru calificarea in grupele Ligii Europa, suma ridicandu-se la 10 mii de euro pentru fiecare jucator.

Toate acestea se intampla in conditiile in care Gigi Becali a investit in aceasta vara aproximativ 4 milioane de euro in transferurile unor jucatori noi.

C.M.