Zenga n-are mila de antrenorul Stelei

Walter Zenga, fostul antrenor al Stelei, a criticat dur masurile de pregatire ale actualului tehnician, Ilie Stan.

Fostul mare portar considera ca, prin stagiul de pregatire montan, Stan a intors Steaua in timp.

"Acum vad ca sunt iar in cantonament, iar in zapada, alearga in zapada, ne-am intors in alta viata. Nu se poate acum sa facem pregatire pe zapada iarna. Stii cat timp a trecut de la finala din '86? Aproape 30 de ani! Nu se poate acum pregatire pe zapada!", a acuzat fostul antrenor al Stelei la Sport.ro.

"Ros-albastrii" au inceput, joi, primul cantonament din 2012. Ilie Stan si-a dus jucatorii la munte, in Poiana Brasov, acolo unde acestia "fac" kilometri intregi de alergare prin zapada.

M.D.