Reghecampf, acuzat ca a dat o teapa de 30.000 de euro!

Laurentiu Reghecampf e acuzat ca a dat o teapa de 30.000 de euro.

Fostul viceprimar al localitatii Titu (Dambovita), Ion Savulescu, sustine ca antrenorul Stelei l-a inselat cu suma respectiva in 2008, anunta Libertatea.

Savulescu afirma ca a achitat un avans de 112.566 de lei (30.000 de euro) pentru o masina ce urma sa fie achizitionata de la societatea Reghe Consulting SRL, dar ca nici pana in ziua de azi n-a vazut automobilul.

Reghecampf a fost dat in judecata, iar acum razboiul juridic a ajuns la Bucuresti, urmand sa fie judecat inainte de Paste.

In replica, avocatii lui Reghecampf sustin ca tehnicianul "ros-albastrilor" nu mai are nici o calitate in respectiva firma si ca aceasta trebuia data in judecata

Mai mult, Anamaria Prodan sustine ca Savulescu ar fi cel care are o datorie la ei, de 75.000 de euro, pentru un teren.

