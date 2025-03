Reghecampf, despre "blatul" dintre Steaua si Viitorul lui Hagi: O tampenie!

Acuzat de un patron din Liga 1 ca a participat la un blat intre Steaua si Viitorul lui Gica Hagi, antrenorul Laurentiu Reghecampf rupe tacerea.

Fostul tehnician al campioanei sustine ca nici nu se pune problema unui meci aranjat si neaga, de asemenea, informatiile potrivit carora a vrut sa isi dea demisia dupa acea partida.

"Afirmatia ca acel meci ar fi fost aranjat intre Gigi Becali si Hagi e o tampenie. La fel, nu s-a pus problema ca eu sa plec din Ghencea. Unii chiar n-au altceva de vorbit si se trezesc aruncand cu asemenea aiureli. Nu am nimic in plus de comentat si va rog sa ma credeti ca am trimis rezervele in teren din cu totul alte considerente", a declarat Reghecampf pentru Ring.

Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, l-a atacat dur pe Gica Hagi, acuzandu-l pe acesta ca a castigat un meci aranjat cu Steaua.

Partida in cauza s-a disputat in Ghencea in urma cu doi ani si a fost castigata de echipa "Regelui" cu scorul de 5-2.

