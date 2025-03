Reghecampf si-a iesit din minti in Austria: A facut gesturi obscene si a injurat!

Laurentiu Reghecampf a cedat nervos in Austria.

Nervos ca a fost facut gras intr-o emisiune TV, tehnicianul "ros-albastrilor" si-a varsat nervii pe o reportera a celor de la Pro TV.

Editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor dezvaluie ca Reghecampf si-a dus mana in zona genitala, iar apoi i-a spus acesteia: "Sa-i spui lui Stucan (jurnalistul care a spus ca tehnicianul Stelei are cateva kilograme in plus - n.red.) ca asta nu e burta, e ceva ce el nu are".

Surprinsa, reportera a intrebat: "Ce legatura am eu? Nu lucrez direct cu Stucan, nu am de ce sa-i transmit".

Antrenorul campioanei Romaniei nu s-a oprit: "Aaa, da? Atunci, sa-l f.. in gat!".

De altfel, Costin Stucan sustine ca a fost sunat de Laurentiu Reghecampf, care i-a transmis acelasi 'mesaj'.

Conflictul dintre Laurentiu Reghecampf si Costin Stucan e mai vechi. Se zvoneste ca jurnalistul si-ar fi pierdut emisiunea de la Sport.ro tocmai din cauza tehnicianului Stelei, care a hotarat impreuna cu Mihai Stoica sa blocheze acreditarile trustului Media Pro pana acesta nu va fi dat afara.

