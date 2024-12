Schimbare majora la Steaua! Reghecampf a decis cine preia banderola

Plecarea lui Alexandru Bourceanu la Trabzonspor a lasat banderola de capitan al Stelei "in aer", insa antrenorul Laurentiu Reghecampf a decis numele noului lider din teren.

Acesta va fi fostul coleg al lui Bourceanu din linia mediana a campioanei, Mihai Pintilii, in timp ce alti trei jucatori au fost numiti vice-capitani.

"Urmatorii capitani vor fi Pintilii, Tanase, Chipciu si Gardos. Ei trebuie sa ii ia locul lui Alex. Cred ca asta e si ierarhia de la echipa", a anuntat antrenorul Laurentiu Reghecampf.

Schimbarea importanta este "retrogradarea" lui Florin Gardos, cel care era pana acum al doilea capitan al Stelei.

Potrivit noii ierarhii de la Steaua, Pintilii este capitanul de echipa. In cazul in care el lipseste, banderola va ajunge la Cristi Tanase. Daca nici acesta nu se afla pe teren, Chipciu va fi capitan si, in fine, daca toti trei sunt indisponibili rolul de lider va fi preluat de Gardos.

In meciurile de pregatire au mai fost capitani de echipa Andrei Prepelita si Paul Parvulescu.

