Steaua risca sanctiuni drastice dupa derbiul cu Rapid: "Vom sesiza UEFA"

Presedintele CNCD, Csaba Ferenc Asztalos, a declarat, marti, ca membrii consiliului nu au analizat inca incidentele de la finalul partidei Steaua - Rapid, scor 1-0, dar a precizat ca toate evenimentele cu caracter rasist si disciminatoriu ajung la UEFA.

"Ma astept ca FRF si LPF sa ia masurile care se impun. Noi, la CNCD, inca nu am luat in discutie in colegiu aceste incidente. Am cunostinta despre aceste evenimente, dar oricum noi toate incidentele rasiste si discriminatorii le sesizam mai departe la UEFA", a spus presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Ferenc Asztalos.

Contactat de Mediafax, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti, Georgian Enache, a declarat ca incitarea la ura rasiala constituie contraventie conform legii 4 si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 10.000 de lei. "Conform legii 4 din 2008, la articolul 24, incitarea in public sau prin mass-media constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 de lei la 10.000 de lei. Noi nu ne-am sesizat insa cu privire la o astfel de fapta. Este problema clubului organizator si a Ligii Profesioniste de Fotbal, dar conform legii 4, fapta constituie contraventie", a completat Enache.

Presedintele executiv Constantin Zotta a declarat, marti, ca FC Rapid va depune un memoriu la Comisia de Disciplina a LPF pentru lovirea mijlocasului Ovidiu Herea de catre un suporter stelist si pentru instigare la ura rasiala prin mesaje transmise de la statia de amplificare a Arenei Nationale.

"Am vorbit cu observatorul de joc (Gheorghe Nedelescu - n.red.) imediat cum am vazut ca Herea a fost lovit si i-am comunicat ce s-a intamplat. Mi-a spus ca a notat in raport, inclusiv declaratia lui Herea. Pentru ca i-a luat si o declaratie jucatorului referitor la lovire. Iar Herea i-a spus ce s-a intamplat, adica ce s-a vazut foarte clar si pe imagini, ca a fost lovit in cap cu mana de unul dintre suporteri. Noi vom depune astazi la Comisia de Disciplina un memoriu pentru lovirea jucatorului precum si pentru instigare la ura rasiala la statia de amplificare a stadionului", a spus Zotta.

Surse din cadrul LPF au declarat pentru Mediafax ca observatorul Gheorghe Nedelescu a notat in raportul sau ca, la iesirea de pe teren, mijlocasul Ovidiu Herea a fost lovit cu mana de un suporter stelist de la Tribuna 0 a Arenei Nationale. In schimb, observatorul nu a notat si incidentul provocat de crainicul echipei Steaua, Gabriel Safta, care a scandat la statia de amplificare "Am avut si vom avea mereu boala pe tigani", dupa care i-a lasat pe fanii "ros-albastrilor" sa continue "cantarea".

Sedinta Comisiei de Disciplina va avea loc, marti, de la ora 17.00, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal.

Echipa Steaua Bucuresti a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia Rapid Bucuresti, in derbiul etapei a 9-a a Ligii 1 disputat pe Arena Nationala.

