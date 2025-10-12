Steaua ii invinge pe ungurii de la Ujpest

Steaua a castigat meciul amical disputat in fata ungurilor de la Ujpest, scor 2-0.

Primul gol al campioanei Romaniei a fost marcat de Nicusor Stanciu, in minutul 32, dupa o degajare gresita a portarului advers.

Steaua s-a aflat la timona in prima parte, a avut mai multe ocazii, insa Popa, Stanciu si Hamroun au fost imprecisi la finalizare.

Ungurii au dominat repriza a doua, insa portarul Cojocaru, intrat la pauza, si-a salvat echipa. Pe final de meci, Popa a scapat pe contraatac si a facut 2-0.

In cele doua meciuri amicale din aceasta iarna, Steaua a inregistrat o victorie si o remiza.

Programul Stelei este urmatorul:

29 ianuarie: Steaua - Ujpest

31 ianuarie: Steaua - Sturm Graz

4 februarie: Steaua - Djurgarden

6 februarie: Steaua - Trencin

Toate meciurile incep la ora 19:00 si vor fi transmise in direct de Ziare.com.

STEAUA - UJPEST 2-0

90 - Final de meci!

85 - GOL STEAUA! Popa scapa pe contraatac si inscrie cu un sut putenic!

79 - Stanciu suteaza periculos din lovitura libera, mingea este respinsa in corner.

76 - Tudorie, Ontel si Stefanescu intra in locul lui Pintilii, Bawab si Hamroun.

75 - Stanciu suteaza peste poarta din 20 de metri.

72 - Cojocaru intervine excelent si respinge in corner la sutul lui Gubaczs.

69 - Rapa centreaza din partea dreapta in bratele portarului.

63 - Popadiuc intra in locul lui Muniru.

63 - Hamroun suteaza din unghi pe langa poarta.

61 - Ce ocazie!!! Hazard suteaza putin pe langa din doar sase metri.

56 - Cojocaru intervine excelent la un sut periculos al lui Hazard.

55 - Carp intra in locul lui Tosca.

50 - Tosca suteaza frumos din afara careului putin peste poarta.

46 - Se reia jocul!

Cojocaru intra la pauza in locul lui Nita. Momcilovici ii ia locul lui Papp.

45 - Pauza!

45 - Ce ocazie!!! Hamroun il lasa singur cu portarul pe Popa, dar acesta trage pe langa.

44 - Adi Popa incearca o cursa in banda dreapta si iroseste o sansa promitatoare a Stelei.

40 - Pintilii suteaza pe jos din marginea careului, fundasii adversi reusesc sa respinga din nou.

40 - Bawab trimite din foarfeca din sase metri, mingea e respinsa.

40 - Ce ocazie! Stanciu il lasa singur cu portarul pe Hamroun, dar acesta trage in blocaj.

38 - Muniru suteaza frumos din afara careului, mingea trece peste.

37 - Ce ocazie!!! Stanciu suteza in transversala din pasa lui Bawab.

32 - GOL STEAUA! Stanciu inscrie cu un sut din marginea careului, dupa o degajare gresita a portarului!

27 - Adi Popa primeste ideal in careu, dar se incurca in minge si iroseste o situatie buna.

24 - Hazard ia o actiune pe cont propriu, insa Nita iese excelent si boxeaza.

21 - Balazs suteaza pe langa poarta de la 22 de metri cu piciorul stang.

17 - Bawab se resimte dupa un duel aerian.

13 - Ce ocazie!!! Hamroun preia ideal la marginea careului, dar trage plasat pe langa dintr-o pozitie ideala.

12 - Steaua controleaza autoritar startul meciului, avand o posesie covarsitoare.

7 - Prima sansa a Stelei! Hamroun scapa in careu, insa suteaza periculos, dar paralel cu poarta.

4 - Adi Popa face o cursa frumoasa in banda dreapta, dar centreaza imprecis.

1 - A inceput meciul!

Info: Meciul incepe la ora 19:00 si este televizat de Digi Sport.

Echipa de start a Stelei: Nita - Rapa, Papp, Varela (cpt), Tosca - Sulley, Pintilii - Popa, Stanciu, Hamroun - Bawab.

Rezerve: Cojocaru - Carp, Momcilovic, Tudorie, Ontel, Stefanescu, Popadiuc.

In prima partida amicala, Steaua a terminat la egalitate, scor 2-2, cu Young Boys Berna.

