Steaua ii invinge pe ungurii de la Ujpest

Steaua a castigat meciul amical disputat in fata ungurilor de la Ujpest, scor 2-0.
Primul gol al campioanei Romaniei a fost marcat de Nicusor Stanciu, in minutul 32, dupa o degajare gresita a portarului advers.
Steaua s-a aflat la timona in prima parte, a avut mai multe ocazii, insa Popa, Stanciu si Hamroun au fost imprecisi la finalizare.
Ungurii au dominat repriza a doua, insa portarul Cojocaru, intrat la pauza, si-a salvat echipa. Pe final de meci, Popa a scapat pe contraatac si a facut 2-0.
In cele doua meciuri amicale din aceasta iarna, Steaua a inregistrat o victorie si o remiza.
Programul Stelei este urmatorul:
29 ianuarie: Steaua - Ujpest
31 ianuarie: Steaua - Sturm Graz
4 februarie: Steaua - Djurgarden
6 februarie: Steaua - Trencin
Toate meciurile incep la ora 19:00 si vor fi transmise in direct de Ziare.com.
STEAUA - UJPEST 2-0
90 - Final de meci!
85 - GOL STEAUA! Popa scapa pe contraatac si inscrie cu un sut putenic!
79 - Stanciu suteaza periculos din lovitura libera, mingea este respinsa in corner.
76 - Tudorie, Ontel si Stefanescu intra in locul lui Pintilii, Bawab si Hamroun.
75 - Stanciu suteaza peste poarta din 20 de metri.
72 - Cojocaru intervine excelent si respinge in corner la sutul lui Gubaczs.
69 - Rapa centreaza din partea dreapta in bratele portarului.
63 - Popadiuc intra in locul lui Muniru.
63 - Hamroun suteaza din unghi pe langa poarta.
61 - Ce ocazie!!! Hazard suteaza putin pe langa din doar sase metri.
56 - Cojocaru intervine excelent la un sut periculos al lui Hazard.
55 - Carp intra in locul lui Tosca.
50 - Tosca suteaza frumos din afara careului putin peste poarta.
46 - Se reia jocul!
Cojocaru intra la pauza in locul lui Nita. Momcilovici ii ia locul lui Papp.
45 - Pauza!
45 - Ce ocazie!!! Hamroun il lasa singur cu portarul pe Popa, dar acesta trage pe langa.
44 - Adi Popa incearca o cursa in banda dreapta si iroseste o sansa promitatoare a Stelei.
40 - Pintilii suteaza pe jos din marginea careului, fundasii adversi reusesc sa respinga din nou.
40 - Bawab trimite din foarfeca din sase metri, mingea e respinsa.
40 - Ce ocazie! Stanciu il lasa singur cu portarul pe Hamroun, dar acesta trage in blocaj.
38 - Muniru suteaza frumos din afara careului, mingea trece peste.
37 - Ce ocazie!!! Stanciu suteza in transversala din pasa lui Bawab.
32 - GOL STEAUA! Stanciu inscrie cu un sut din marginea careului, dupa o degajare gresita a portarului!
27 - Adi Popa primeste ideal in careu, dar se incurca in minge si iroseste o situatie buna.
24 - Hazard ia o actiune pe cont propriu, insa Nita iese excelent si boxeaza.
21 - Balazs suteaza pe langa poarta de la 22 de metri cu piciorul stang.
17 - Bawab se resimte dupa un duel aerian.
13 - Ce ocazie!!! Hamroun preia ideal la marginea careului, dar trage plasat pe langa dintr-o pozitie ideala.
12 - Steaua controleaza autoritar startul meciului, avand o posesie covarsitoare.
7 - Prima sansa a Stelei! Hamroun scapa in careu, insa suteaza periculos, dar paralel cu poarta.
4 - Adi Popa face o cursa frumoasa in banda dreapta, dar centreaza imprecis.
1 - A inceput meciul!
Info: Meciul incepe la ora 19:00 si este televizat de Digi Sport.
Echipa de start a Stelei: Nita - Rapa, Papp, Varela (cpt), Tosca - Sulley, Pintilii - Popa, Stanciu, Hamroun - Bawab.
Rezerve: Cojocaru - Carp, Momcilovic, Tudorie, Ontel, Stefanescu, Popadiuc.
In prima partida amicala, Steaua a terminat la egalitate, scor 2-2, cu Young Boys Berna.
