Steaua ii invinge pe ungurii de la Ujpest

Marti, 26 Ianuarie 2016, ora 20:55
8457 citiri
Steaua ii invinge pe ungurii de la Ujpest
Foto: steauafc.com

Steaua a castigat meciul amical disputat in fata ungurilor de la Ujpest, scor 2-0.

Primul gol al campioanei Romaniei a fost marcat de Nicusor Stanciu, in minutul 32, dupa o degajare gresita a portarului advers.

Steaua s-a aflat la timona in prima parte, a avut mai multe ocazii, insa Popa, Stanciu si Hamroun au fost imprecisi la finalizare.

Ungurii au dominat repriza a doua, insa portarul Cojocaru, intrat la pauza, si-a salvat echipa. Pe final de meci, Popa a scapat pe contraatac si a facut 2-0.

In cele doua meciuri amicale din aceasta iarna, Steaua a inregistrat o victorie si o remiza.

Programul Stelei este urmatorul:

29 ianuarie: Steaua - Ujpest

31 ianuarie: Steaua - Sturm Graz

4 februarie: Steaua - Djurgarden

6 februarie: Steaua - Trencin

Toate meciurile incep la ora 19:00 si vor fi transmise in direct de Ziare.com.

STEAUA - UJPEST 2-0

90 - Final de meci!

85 - GOL STEAUA! Popa scapa pe contraatac si inscrie cu un sut putenic!

79 - Stanciu suteaza periculos din lovitura libera, mingea este respinsa in corner.

76 - Tudorie, Ontel si Stefanescu intra in locul lui Pintilii, Bawab si Hamroun.

75 - Stanciu suteaza peste poarta din 20 de metri.

72 - Cojocaru intervine excelent si respinge in corner la sutul lui Gubaczs.

69 - Rapa centreaza din partea dreapta in bratele portarului.

63 - Popadiuc intra in locul lui Muniru.

63 - Hamroun suteaza din unghi pe langa poarta.

61 - Ce ocazie!!! Hazard suteaza putin pe langa din doar sase metri.

56 - Cojocaru intervine excelent la un sut periculos al lui Hazard.

55 - Carp intra in locul lui Tosca.

50 - Tosca suteaza frumos din afara careului putin peste poarta.

46 - Se reia jocul!

Cojocaru intra la pauza in locul lui Nita. Momcilovici ii ia locul lui Papp.

45 - Pauza!

45 - Ce ocazie!!! Hamroun il lasa singur cu portarul pe Popa, dar acesta trage pe langa.

44 - Adi Popa incearca o cursa in banda dreapta si iroseste o sansa promitatoare a Stelei.

40 - Pintilii suteaza pe jos din marginea careului, fundasii adversi reusesc sa respinga din nou.

40 - Bawab trimite din foarfeca din sase metri, mingea e respinsa.

40 - Ce ocazie! Stanciu il lasa singur cu portarul pe Hamroun, dar acesta trage in blocaj.

38 - Muniru suteaza frumos din afara careului, mingea trece peste.

37 - Ce ocazie!!! Stanciu suteza in transversala din pasa lui Bawab.

32 - GOL STEAUA! Stanciu inscrie cu un sut din marginea careului, dupa o degajare gresita a portarului!

27 - Adi Popa primeste ideal in careu, dar se incurca in minge si iroseste o situatie buna.

24 - Hazard ia o actiune pe cont propriu, insa Nita iese excelent si boxeaza.

21 - Balazs suteaza pe langa poarta de la 22 de metri cu piciorul stang.

17 - Bawab se resimte dupa un duel aerian.

13 - Ce ocazie!!! Hamroun preia ideal la marginea careului, dar trage plasat pe langa dintr-o pozitie ideala.

12 - Steaua controleaza autoritar startul meciului, avand o posesie covarsitoare.

7 - Prima sansa a Stelei! Hamroun scapa in careu, insa suteaza periculos, dar paralel cu poarta.

4 - Adi Popa face o cursa frumoasa in banda dreapta, dar centreaza imprecis.

1 - A inceput meciul!

Info: Meciul incepe la ora 19:00 si este televizat de Digi Sport.

Echipa de start a Stelei: Nita - Rapa, Papp, Varela (cpt), Tosca - Sulley, Pintilii - Popa, Stanciu, Hamroun - Bawab.

Rezerve: Cojocaru - Carp, Momcilovic, Tudorie, Ontel, Stefanescu, Popadiuc.

In prima partida amicala, Steaua a terminat la egalitate, scor 2-2, cu Young Boys Berna.

Programul amicalelor Stelei:

29 ianuarie: Steaua - Ujpest

31 ianuarie: Steaua - Sturm Graz

4 februarie: Steaua - Djurgarden

6 februarie: Steaua - Trencin

Toate meciurile incep la ora 19:00 si vor fi transmise in direct de Ziare.com.

Congresul PSD s-ar organiza la începutul lunii noiembrie. Ziua când social-democrații își aleg noua conducere SURSE
Congresul PSD s-ar organiza la începutul lunii noiembrie. Ziua când social-democrații își aleg noua conducere SURSE
Congresul PSD ar urma să fie organizat în data de 7 noiembrie, susțin surse din partid pentru G4Media. O dată finală s-ar putea decide în ședința de luni a conducerii PSD. În cadrul...
Gigi Becali a dezvăluit cât a plătit pe tonele de brânză pe care i le-a dat lui George Simion la nuntă. „El a zis 'dai și tu brânză, nea Gigi?'”
Gigi Becali a dezvăluit cât a plătit pe tonele de brânză pe care i le-a dat lui George Simion la nuntă. „El a zis 'dai și tu brânză, nea Gigi?'”
Gigi Becali, fost membru AUR și apropiat al lui George Simion, a amintit într-un interviu recent despre darul de la nunta liderului de partid. Gigi Becali a spus că i-a oferit trei tone de...
#Steaua Ujpest, #Steaua Ujpest Live, #televizare Steaua Ujpest , #meciuri
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Hotia secolului" in preliminarii: trei rosii in cateva secunde! N-au mai suportat si au "sarit" la arbitru
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura pentru Romania! Anuntul facut inaintea meciului cu Austria

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victorie uriașă pentru campioana României, la debutul în Liga Adriatică. Echipa nu mai joacă deocamdată în liga internă
  2. Baza FCSB, luată cu asalt: ”E ceva de speriat! Peste 1.000 de mașini din toate județele”
  3. Antrenorul echipei naționale și-a dat demisia după meciul de maximă importanță pierdut acasă
  4. Novak Djokovic, despre Rafael Nadal: "Niciodată prieteni"
  5. România întâlnește azi Austria în preliminariile CM: partida are o miză imensă pentru tricolori
  6. Victorie uriașă pentru antrenorul român: e aproape de calificare la Cupa Mondială
  7. Rezultatele serii din preliminarii: Bulgaria și Turcia erau la egalitate la pauză, dar e incredibil ce a urmat
  8. Tensiuni fără precedent și un rezultat "șoc" în meciul arbitrat de Istvan Kovacs în preliminariile CM
  9. Urmașii lui Lucescu. Cine ar putea veni la naționala dacă selecționerul demisionează ANALIZĂ
  10. Norvegia e ca și calificată la Mondiale, în fața Italiei. Recital Haaland contra Israelului