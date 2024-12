Meme Stoica, avertizat de un avocat inaintea eliberarii din inchisoare: Iata ce nu are voie sa faca la Steaua

Mihai Stoica este aproape de eliberarea conditionata din inchisoare, insa un avocat il avertizeaza ca poate reveni rapid in puscarie daca nu respecta anumite reguli clare.

Meme le-a spus judecatorilor care i-au analizat solicitarea de eliberare ca se va angaja imediat ce va parasi inchisoarea, prezentand in acest sens un angajament al celor de la Steaua, care au transmis ca il vor in postul de manager sportiv.

Problema este ca Stoica a primit, in momentul condamnarii, si o pedeapsa complementara, aceea a interzicerii reprezentarii unui club de fotbal timp de doi ani din momentul eliberarii.

Avocatul Doru Giugula sustine ca Meme risca sa reintre rapid in inchisoare daca va fi angajat la Steaua si nu va respecta termenii condamnarii.

"E de apreciat ca domnul Becali incearca sa faca bine celor care l-au ajutat. Numai ca, din dorinta de a face bine, sa nu faca mai mult rau. Ii dau un sfat gratuit: sa-i faca o fisa a postului domnului Stoica in asa fel incat sa rezulte ca, in calitate de director sportiv, nu va face altceva decat va stabili cate flotari sa faca jucatorii, cate ture de stadion si cate genoflexiuni.

Reprezentarea nu va putea fi facuta de Stoica sub nicio forma, nu numai in fata publicului, ci si in raport cu alte entitati sau alte cluburi. Daca semneaza vreun document cu insemnele clubului, deja inseamna reprezentare. Nu poate sa stea pe banca, trebuie sa stea in tribuna, ca orice alt suporter", a spus Doru Giugula la DolceSport.

Meme Stoica a fost condamnat in martie 2014 la 3 ani si 4 luni de inchisoare cu executare in Dosarul Transferurilor.

El a fost incarcerat imediat si si-a ispasit pedeapsa pana acum in puscariile Rahova si Jilava.

La inceputul acestei saptamani, Judecatoria Sectorului 4 i-a aprobat cererea de eliberare conditionata, insa sentinta nu este una definitiva si poate fi contestata de procurori.

