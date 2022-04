Levy dezvaluie atuul Stelei in meciul cu TSKA Sofia

Roni Levy se bucura ca stadionul din Cluj va fi plin la ora disputarii meciului cu TSKA si spune ca prezenta in numar mare a fanilor va fi decisiva pentru "ros-albastrii" in disputa cu bulgarii.

"Era mai bine daca jucam in Bucuresti, dar am inteles ca stadionul va fi plin. Apreciez ca fanii vin in numar mare sa ne sustina si le multumesc pentru asta. E important pentru noi sa fim sustinuti maine.

Majoritatea jucatorilor sunt in regula din punct de vedere medical. Gabi Matei nu e apt 100% si Florin Costea nu e gata sa intre, dar nu avem probleme suplimentare dupa ultimul meci.

Il respectam pe Zicu si stim ca e un jucator foarte important pentru TSKA. Dar ei au mai multi fotbalisti buni, de care trebuie sa avem grija.", a declarat Roni Levi la conferinta de presa.

Intalnirea Steaua - TSKA Sofia se va disputa joi, de la ora 20:30, si va fi transmisa in format LIVE Text pe site-ul Ziare.com.

Becali anunta prime fabuloase pentru o victorie cu TSKA

Jucatorii Stelei au promisa o prima de cate 10.000 de euro daca vor obtine victoria in fata bulgarilor.

