Unul dintre cei mai mari baschetbalisti ai Romaniei a murit din cauza COVID - 19

"Federatia Romana de Baschet anunta cu multa tristete si profund regret trecerea in nefiinta a fostului mare international Anton Netolitzchi.In varsta de numai 63 de ani, cel mai titrat jucator al CSA Steaua Bucuresti s-a stins din viata, astazi, la sectia ATI a Spitalului Colentina, dupa o lunga si grea suferinta cauzata de virusul Sars-Cov-2, la numai patru luni de la decesul fratelui sau Valerian Netolitzchi!", este anuntul FR Baschet.Anton Netolitzchi a fost unul dintre cei mai importanti jucatori din istoria baschetului romanesc. A inceput sa practice acest sport la varsta de 10 ani, iar in 1977 a ajuns la Steaua Bucuresti, singura echipa pentru care a evoluat in toata cariera, pana in 1993.Nascut la 6 martie 1958, Anton Netolitzchi a avut 130 de selectii in nationala de baschet a Romaniei. A cucerit 11 titluri de campoin national cu echipa Steaua Bucuresti, primul in 1978, ultimul in 1991, iar in 1993 a castigat si Cupa Romaniei . A participat cu echipa nationala de seniori la 4 editii ale Campionatelor Europene si ale Cupei Balcanice inter-tari. Dupa retragere, a fost antrenor in cadrul sectiei de baschet, a echipei ros-albastre, atat la seniori, cat si la tineret, ocupand aceasta functie pana la inceputul anilor 2000.