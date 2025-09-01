Antrenorul care a umilit CFR-ul refuza Steaua

Laurentiu Reghecampf, antrenorul momentului in Liga 1, l-a refuzat pe Gigi Becali, care a declarat ca l-ar vrea in Ghencea pe tehnicianul Concordiei Chiajna.

Mai mult, fostul jucator al Stelei a declarat ca este dispus sa accepte oferte de la rivalele Dinamo sau Rapid.

"Acest lucru nu este bun nici de gluma, eu nu am vorbit cu Gigi Becali decat o singura data, la telefon, dupa meciul cu Dinamo, dar era mahnit, pentru ca nu am reusit sa castigam, cu toate ca am avut mai multe ocazii si posesie mai buna. Sunt niste lucruri cu care nu trebuie sa ne jucam, sunt lucruri pe care dansul probabil nu a vrut sa le spuna.

Eu, si daca as merge la Steaua sau la alta echipa, nu as putea lucra in aceasta atmosfera, am alt caracter, alta educatie si, in momentul in care fac ceva, trebuie sa imi asum 100% raspunderea. Eu am spus de nenumarate ori, cand o sa ma duc o sa o fac cu niste lucruri foarte bine stabilite, foarte conturate, nu asa pe fuga. Nu ma duc doar pentru a-mi pune in CV ca am fost la Steaua, la Rapid, sau la oricare alta echipa.

Eu am fost jucator la Steaua acum 12-16 ani, Steaua mi-a oferit multe lucruri, trebuie sa multumesc echipei clubului pentru ca m-au adus in fotbalul mare, dar eu am jucat 10 ani in Germania si am alta mentalitate. In momentul in care ai rezultate, te poti duce si la Rapid sau Dinamo", a declarat Laurentiu Reghecampf pentru Sport Total FM.

Laurentiu Reghecampf este noul antrenor-minune al Romaniei, el fiind la un pas sa salveze de la retrogradare o echipa, Concordia Chiajna, pe care toata lumea o condamnase inca din tur.

In 9 etape cu "Reghe" pe banca tehnica, ilfovenii au acumulat 20 de punte, asta dupa in primele 18 runde din toamna aceeasi echipa a strans doar 10 puncte. Rezultatele excelente din 2012 au urcat Concordia pana pe locul 11 in clasamentul Ligii 1, la 3 puncte peste "linia" retrogradarii.

C.F.

