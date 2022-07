Antrenorul lui Motherwell: Nu cred in miracole, romanii sunt deja calificati

Steaua este deja calificata in turul urmator, a spus-o chiar antrenorul celor de la Motherwell, Jim Gannon.

Tehnicianul scotienilor a recunoscut ca gruparea din Bulevardul Ghencea a fost mult peste echipa sa.

"Am primit o lectie foarte dura. Steaua o echipa de admirat. Nu cred in miracole, romanii sunt deja calificati. S-a demonstrat inca o data ca fotbalul de pe continent e mult peste ce se joaca in Marea Britanie, exceptand Anglia", a spus Jim Gannon la conferinta de presa de dupa meci.

Steaua a castigat joi seara, scor 3-0, intalnirea cu Motherwell FC, din prima mansa a turului trei preliminar al Europa League.

Mansa retur va avea loc pe 6 august, in Scotia.

