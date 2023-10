Becali a convocat o sedinta de urgenta la Steaua. Reghecampf: Iata ce am vorbit cu patronul

Gigi Becali este alarmat de conflictele tot mai dese izbucnite la Steaua dupa infrangerea cu Schalke 04, din grupa E a Lgiii Campionilor, si a purtat o discutie de jumatate de ora cu Laurentiu Reghecampf.

Antrenorul Stelei a dezvaluit ca Gigi Becali i-a cerut sa puna capat conflictului cu Anghel Iordanescu. Totodata, Becali s-a aratat dezamagit de reactiile "Generalului" la adresa lui Reghecampf.

"Am avut o discutie de mai bine de 30 de minute cu patronul echipei. El urmareste foarte atent ce se intampla, urmareste toate declaratiile. Mi-a spus ca isi da seama incet-incet de fiecare si ca ii pare rau, ca este dezamagit de unii oameni. Mi-a spus ca trebuie sa fiu mandru de ce am realizat. E pacat ca acei oameni care ii sunt prieteni isi dau cu parerea. Era foarte dezamagit de acest lucru", a dezvaluit Reghecampf la Digi Sport.

Reghecampf a mai precizat ca patronul echipei este in continuare optimist ca Steaua va ajunge in primavara Ligii Campionilor.

"Patronul mi-a mai spus ca e sigur ca ne vom califica in primavara Ligii Campionilor. Si eu cred acelasi lucru pentru ca stiu ce echipa avem. Sa ma critice? Nu, nu m-a criticat! Mi-a zis ca are mare incredere in ceea ce facem!", a adaugat Reghecampf.

Steaua, invinsa de Schalke in Liga Campionilor

Steaua a fost infranta in primul meci din Grupa E a Ligii Campionilor, scor 0-3, de Schalke 04.

In celalalt meci din grupa, FC Basel a produs surpriza si s-a impus pe terenul lui Chelsea cu 2-1.

Etapa urmatoare, Steaua va primi vizita lui Chelsea pe 1 octombrie, iar Schalke va juca in deplasare cu FC Basel.

